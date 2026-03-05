Háború :: 2026. március 5. 10:54 ::

Izrael ismét iráni és libanoni célpontokat támadott, valamint támadásokat szenvedett el mindkét országból

Az izraeli hadsereg az Irán elleni háború hatodik napján, csütörtökre virradóan újabb iráni és libanoni célpontokat támadott, valamint támadásokat szenvedett el mindkét országból, ami miatt három légiriadó is volt az éjjel - közölte az izraeli hadsereg.

Izrael újabb támadási hullámot indított Teherán és Iszfahán térségében. Kom közelében megsemmisítettek egy ballisztikus rakétaindító állást, amely már indításra készen állt.

Iszfahánban megsemmisítettek egy olyan légvédelmi rendszert is, amely az izraeli repülőgépeket fenyegette.

Libanonban a légierő újabb csapásokat hajtott végre a Hezbollah síita milícia vélt központjai ellen a bejrúti Dahíje negyedben és az ország déli részén. Az egyik célpont a szervezet légi egységének parancsnoksága volt.

Az izraeli légierő ezúttal Észak-Libanonban, ezen belül Tripoliban is hajtott végre támadásokat, amelyekben feltehetően megölték a Hamász egyik tagját, Vaszím Ataullahot. A hadsereg szerint ezek a központok különböző "terrorakciók" tervezését és végrehajtását szolgálták az izraeli hadsereg és a civil lakosság ellen.

Az éjszaka folyamán Irán háromszor támadta rakétával Izraelt, és az ezek miatti riadók hatására több millió embernek kellett óvóhelyre sietnie.

Drónokkal és rakétákkal a Hezbollah is támadta a galileai és a Golán-fennsíki határ menti településeket. A támadások nem követeltek áldozatot, a légvédelem elfogta a lövedékek egy részét, a többi lakatlan területen csapódott be.

Újabb helyzetértékelés után az izraeli polgári védelem közölte, hogy csütörtök déltől a "létfontosságú" tevékenységi szintről "korlátozott" szintre módosítják a munkába állás követelményét. Azok vehetik fel a munkát, akik légiriadó esetén be tudnak menekülni egy közeli óvóhelyre. Az új szabályok szerint engedélyezik a legfeljebb 50 fős gyülekezést, ha a résztvevők időben elérhetnek egy védett helyiséget.

Szombat reggel óta most először, csütörtökre virradóan megnyitották Izrael légterét bizonyos repülőgépek előtt: hazaszállító járatok érkeztek az országba. A Ben-Gurion repülőterén landolhattak az első gépek, az El Al Athénból, az Israir pedig Rómából hozott utasokat.

(MTI nyomán)