Orosz rakétatámadás szedett halálos áldozatokat Harkivban

Heten meghaltak szombatra virradóra egy orosz rakétatámadásban a kelet-ukrajnai Harkivban Oleh Szinyehubov, a régió kormányzójának közlése szerint.

A Telegramon tett bejelentésében a kormányzó elmondta, hogy a halálos áldozatok között két gyerek is van. Elmondta, hogy a hét ember egy lakóépületben volt, amelybe rakéta csapódott, hozzátéve, hogy a katasztrófavédelem a romok eltakarításán dolgozik.

Támadás érte az éjszaka Dnyipropetrovszkot is, ahonnan a helyi hatóságok egy halottat jelentettek.

Hivatalos források emellett azt közölték, támadás ért négy vasútállomást is Ukrajna középső részén, valamint a Fekete-tenger mentén fekvő Odessza kikötőjét is.

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök a Telegramon azt közölte, Oroszország az éjszaka 480 drónt és 29 rakétát indított Ukrajna felé, a támadások célpontja az energetikai szektor és a vasúti infrastruktúra volt.

Mint mondta, Oroszország nem állt el az ukrán civil és kritikus infrastruktúra megsemmisítésének tervétől, így Kijevnek továbbra is szüksége van légvédelmi rendszerekre és fegyverekre.

"Számítunk az aktív munkára az Európai Unióval népünk nagyobb védelme érdekében. Hálás vagyok mindenkinek, aki segít erősíteni védelmünket" - tette hozzá.

(MTI nyomán)