Háború :: 2026. március 12. 07:33 ::

Trump békéje: emelkedik az olajár, gyengül a forint

A globális olajellátás biztonságát veszélyeztető újabb iráni katonai lépések miatt megugrott a kőolaj ára, csökkentek az ázsiai tőzsdeindexek, és gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel.

Röviddel fél hét után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 8,40 dollár (9,12 százalék) emelkedéssel 100,38 dolláron állt.

Az ázsiai tőzsdék mindegyike mínuszban mozgott. A térségben irányadó tokiói tőzsde Nikkei225 indexe 1,5 százalékos, a szöuli 1 százalékos, a sanghaji pedig 0,8 százalékos gyengülést jelzett.

Az euró 389,64 forintra erősödött a szerda esti 386,57 forintról. A svájci frank jegyzése 428,39 forintról 431,90 forintra emelkedett, a dollár pedig 334,04 forintról 337,59 forintra drágult.

(MTI)