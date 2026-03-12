Háború :: 2026. március 12. 15:23 ::

ENSZ: Iránban már 3,2 millióan kényszerültek elhagyni lakhelyüket

Az iráni háborús konfliktus február 28-i kezdete óta Iránban már 3,2 millió ember kényszerült elhagyni otthonát - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) csütörtökön.

"Előzetes becslések szerint a jelenlegi konfliktus miatt 600 ezer és egymillió közötti iráni háztartás tagjai kényszerültek ideiglenesen elhagyni otthonukat az országon belül, ami összesen 3,2 millió embert jelent" - számolt be Ito Ajaki, az UNHCR sürgősségi és programtámogatási igazgatója egy sajtóközleményben. Hozzátette: "legtöbbjük Teheránból és más nagyvárosokból menekül az ország északi részébe és vidéki területekre". Úgy vélekedett, hogy "ez a szám várhatóan tovább fog emelkedni, amíg a harcok folytatódnak".

Az UNHCR felhívta a figyelmet az Iránban már eddig is menekültként élőrekre is. "Az országban befogadott menekültcsaládok, többségükben afgánok, szintén érintettek. Bizonytalan helyzetük és korlátozott támogatói hálózatuk miatt különösen sebezhetőek" - húzta alá Ito Ajaki.

"Ezek a családok a növekvő bizonytalanság és az alapvető szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés miatt hagyják el a katasztrófa sújtotta területeket" - vélekedett.

Hozzátette: az UNHCR "együttműködik a nemzeti hatóságokkal és partnereivel az új szükségletek felmérésében és a növekvő népességmozgásokra való felkészülés erősítésében".

Az ENSZ-ügynökség a közleményben arra is figyelmeztetett, hogy a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban szükséges "a polgári lakosság védelme, a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférés fenntartása és a biztonságot kereső emberek számára a határok nyitva tartása".

(MTI)