Háború, Külföld :: 2026. március 13. 20:12 ::

Hruscsov dédunokáját is külföldi ügynöknek minősítették

Külföldi ügynöknek minősített pénteken az orosz igazságügyi minisztérium öt értelmiségit, köztük Nyina Hruscsovát, a nemzetközi kapcsolatok több mint harminc éve az Egyesült Államokban élő professzorát, Nyikita Hruscsov szovjet kommunista pártvezető és miniszterelnök dédunokáját.

A külföldi ügynökök listájára került még Jekatyerina Zsuravszkaja közgazdász (Szergej Gurijevnek, az Oroszországi Gazdasági Iskola volt rektorának felesége; a férj korábban szintén megkapta ezt a minősítést), Alekszej Nyesztyerenko aktivista, Szergej Reznyik újságíró és Vagyim Stepa publicista. A nyilvántartásból a felszámolása miatt törölték a szociálisan kiszolgáltatott embereket támogató Nuzsna pomoscs jótékonysági alapítványt.



Szívesen nyilatkozott a CNN-nek

Az érintetteket azzal vádolják, hogy hamis híreket terjesztettek az orosz hatóságokról, valamint részt vettek külföldi ügynökök által előállított tartalmak létrehozásában vagy terjesztésében. Ezenkívül - Reznyik kivételével - szót emeltek a "különleges hadművelet" ellen.

Hruscsova a tárca szerint részt vett külföldi ügynökök tartalmainak előállításában és "válaszadóként szerepelt egy külföldi forrás által biztosított információs platformon". Zsuravszkaja szerepet vállalt Oroszország számára nemkívánatos szervezetek tartalmainak terjesztésében, "az Oroszországi Föderációt egy terroristaszervezettel azonosítva", és segítette az ukrán fegyveres erők számára történő adománygyűjtést. Nyesztyerenko szintén részt vett nemkívánatos szervezetek tartalmainak terjesztésében, együttműködött ilyen szervezetekkel, segítette az Oroszországban terroristaszervezetnek minősített szervezet számára történő adománygyűjtést, valamint "propagálta" az LMBT-kapcsolatokat.

Reznyik nemkívánatos szervezetek tartalmainak terjesztése és Oroszország terroristaszervezetként való bemutatása címén került a lajstromba. Stepa az igazságügyi tárca állítás értelmében szintén részt vett nemkívánatos szervezetek tartalmainak terjesztésében, és együttműködött ilyen szervezetekkel.

(MTI)