Háború :: 2026. március 18. 08:03 ::

A "megsemmisített" iráni haderő rakétái csapódtak be Izrael középső részén

Izraelben megölt egy idős házaspárt egy becsapódó iráni rakéta kedd éjszaka a Tel-Aviv melletti Ramat Gan városban – jelentette a mentőszolgálat.

A hetven év körüli házaspár nappali szobájának közepén robbant fel egy iráni kazettás rakéta, miután áttört az épület tetején. Az első vizsgálatok szerint a párnak nem volt ideje eljutni az óvóhelyre. További öt ember más becsapódásoknál sebesült meg, Kafr Kaszimban, Petach Tikvában és Bné Brakban.

Éjszaka az ország középső részén több mint tíz helyen értek földet iráni rakéták vagy azok levegőben megsemmisített maradványai. Anyagi kár keletkezett Tel-Aviv központi vasútállomásában is, ezért egyelőre az egész országban leállították a vonatokat. A vasúttársaság közleménye szerint megrongálódtak az állomás peronjai. Vonatpótló buszok közlekednek az ország északi része és a repülőtér felé. Tüzek törtek ki többek közt Holonban és egy faluban az ország központi részében.

Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Edrai több evakuációs figyelmeztetést adott ki Dél-Libanonra, és a légierő támadást indított Türosz város ellen. Bejrútot éjszaka háromszor támadták izraeli vadászgépek.

A háború kezdete óta Izraelben tizennégy ember halt meg iráni rakétatalálatok következtében, közülük négyen kazettás rakéták miatt. Ketten óvóhely felé sietve vesztették életüket.

(MTI)