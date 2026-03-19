Háború :: 2026. március 19. 18:25 ::

Elfogórakéta-roncs csapódott a haifai olajfinomítóba

Becsapódott egy iráni rakétára kilőtt izraeli elfogó rakéta törmeléke a haifai olajfinomítóba, de nincs veszélyesanyag-szivárgás - közölte az izraeli környezetvédelmi minisztérium csütörtökön.

"Két repeszdarab csapódott be és okozott helyi tüzeket a haifai finomító területén, amelyeket sikerült megfékezni. Nincsenek sérültek, és nem áll fenn veszélyes anyagok szivárgásának kockázata vagy lakosságot fenyegető veszély. Ideiglenesen gázt vezetnek fáklyákba, amelyek ellenőrzött módon orvosolják a problémát. A minisztérium továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket, és ismét hangsúlyozza, hogy be kell tartani a polgári védelmi parancsnokság életeket mentő utasításait" - tették hozzá.

A megsérült épületben gyúlékony anyagok voltak, amelyek tüzet okoztak, és ezért 15-20 tűzoltóegység dolgozik a helyszínen. "A tűzoltó- és mentőerők oltási és hűtési munkálatokat végeznek a létesítményben, valamint méréseket a veszélyes anyagok szivárgásának kizárására. A helyzet a lakosságra nem jelent veszélyt" - közölték a tűzoltók.

Egy másik, az északi határnál történt rakétatámadásban két ember megsebesült két külön incidensben Kirját Smóne városban -közölte a mentőszolgálat. Repeszek súlyosan megsebesítettek egy hatvan év körüli férfit, egy hatvannyolc éves nő pedig közepes fejsérüléseket szenvedett, két fiatalt pedig a légnyomás sebesített meg könnyebben.

(MTI)