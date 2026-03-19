Háború :: 2026. március 19. 19:44 ::

Iráni szóvivő: a háború új szakaszba lépett

További "nagyon súlyos válaszcsapásokat" helyezett kilátásba csütörtökön Ebrahim Zolfakari, az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője arra az esetre, ha nem maradnak abba az iráni energiainfrastruktúra elleni izraeli-amerikai támadások.

A szóvivő az iráni állami médiában közzétett nyilatkozatában úgy vélte, hogy a háború "új szakaszba" lépett azzal, hogy Teherán amerikai befektetőkhöz kötődő energialétesítményeket támadott.

Hozzátette: ha ellenfeleik folytatják az iráni infrastruktúra elleni csapásaikat, "a válaszunk jóval keményebb lesz", és az iráni támadásokat mindaddig nem hagyják abba, amíg az ellenfelek térségbeli energialétesítményeit "teljesen meg nem semmisítik".

A fő iráni földgázmezőt ért izraeli támadásra válaszul Teherán csütörtökön a korábbi napokhoz képest intenzívebben támadta rakétákkal és drónokkal a Perzsa-öböl menti arab országok energetikai létesítményeit: lángba borított egyebek között több katari LNG-létesítményt és két kuvaiti olajfinomítót is.

(MTI)