Háború, Külföld :: 2026. március 23. 07:14 ::

Stratégiai jelentőségű libanoni hídra mért csapást a terrorállam

Izrael tüzérségi támadást mért vasárnap a stratégiai jelentőségű al-Kaszmíje hídra Libanonban, amely az ország déli részét köti össze a többivel - jelentette az NNA libanoni hírügynökség.

Az izraeli hadsereg nem sokkal korábban közölte, hogy támadási hullámot indít a Hezbollah síita milícia infrastruktúrája ellen Libanon déli részén.

Jiszráel Kac "védelmi" miniszter vasárnap bejelentette, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel közösen a dél-libanoni Litáni folyó összes hídjának azonnali lerombolására utasította a hadsereget, hogy ezzel megakadályozzák a Hezbollah fegyvereseinek és fegyvereinek déli irányú mozgását.

Joseph Aun libanoni elnök a csapásokat veszélyes eszkalációnak és "egy szárazföldi invázió felvezetésének" nevezte. Mint mondta, ezek a támadások "a civilekkel szembeni kollektív büntetés politikájával" érnek fel. Felhívta a figyelmet arra, hogy hidak lerombolása gátolni fogja a humanitárius segélyek célba juttatását, és része lehet olyan "gyanús sémáknak", amelyek célja Izrael jelenlétének kiterjesztése libanoni területen.

Aun hangsúlyozta, hogy a támadások "Libanon szuverenitása kirívó megsértésének" számítanak.

A vasárnapi támadásban teljesen megsemmisült egy felhajtó a part menti autópályán, amely mezőgazdasági területen halad át. Ez az ország déli része és központja közötti egyik fő közlekedési útvonalnak számított.

(MTI nyomán)