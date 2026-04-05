Háború, Külföld :: 2026. április 5. 22:17 ::

Zaharova: Magyarországot az energiaforrások korlátozásával meg akarják fosztani szuverenitásától

Magyarországot megpróbálják megfosztani szuverenitásától, egyebek között azzal, hogy megakadályozzák, hogy elfogadható áron jusson energiaforrásokhoz - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a TASZSZ hírügynökségnek azzal kapcsolatban, hogy a Török Áramlat gázvezetéknek a Szerbiából Magyarországra vezető szakasza közelében robbanóanyagot találtak.

"Magyarországot meg akarják fosztani szuverenitásától. Ezt különböző módszerekkel teszik: politikailag azzal, hogy beavatkoznak a belügyeibe és a választásába, gazdaságilag azzal, hogy diktálva neki olyan döntések meghozatalára kényszerítik, amelyek károsítják a gazdaságot és a magyarok jólétét, az energetika területén pedig azzal, hogy megpróbálják megakadályozni, hogy Magyarország minőségi és észszerű árú forrásokhoz jusson hozzá" - mondta a diplomata.

Zaharova felhívta a figyelmet arra, hogy Budapest "minden korábbi kísérletet elhárított". "Ekkor áttértek az olyan erőszakos forgatókönyvekre, mint amilyeneket az Északi Áramlat példáján teszteltek" - hangoztatta az orosz külügyminisztérium szóvivője.

(MTI)