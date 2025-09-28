Publicisztika, Külföld :: 2025. szeptember 28. 23:15 ::

Mi történt veled, Zürich?

Jelen állás szerint – bármilyen szomorú is ezt tényként kezelni – de rengeteg, potenciális Irina Zarutska sétál az Egyesült Államokban, illetőleg Európában.

Kevesen gondolnák, de bizony Svájcban, Zürichben is történt egy veszélyes eset szeptember folyamán. Nagyobb baj ugyan nem lett az atrocitásból, de ez egyáltalán nem a rendőrségen múlt.

A zenészként dolgozó Patrycja Pakiela kora hajnalban utazott a zürichi 13-as villamoson, amikor egy 28 éves szír férfi „Megöllek, ribanc!” felkiáltással rátámadt , majd arcon ütötte úgy, hogy a nő több helyen vérzett is.



Patrycja Pakiela beszámolója a történtekről Instagramon



Leteperték a támadót

Két bátor utas leterítette ugyan a támadót, de – leírni is szánalmas – a rendőrség kapacitás híján nem tudott járőröket küldeni a villamoshoz, így a migránst szabadon kellett engedni a végállomáson. Végül a média nyomására tartóztatták le, bőven az események után.

Pakiela már 2010 óta Zürichben él, eddig szerette a várost, biztonságban érezte magát. Ez innentől elmúlt, nem igazán akar villamoson sem utazni egyedül az éjszaka folyamán. Közösségi oldalán – egyfajta figyelmeztetés gyanánt – megosztotta véres arcát, ám az elkövető sajnos el lett homályosítva (utóbbit egy hozzászóló szóvá is tette).

A hölgy arról is beszámolt, hogy hathatós rendőri segítséget a kórházban, és az őrsön sem kapott. Háromszori könyörgés után végül azt tanácsolták, hogy „tegyen holnap feljelentést”. Pakiela ezt a hatóságok kudarcaként fogta fel, teljes joggal. Persze Zarutskához képest Pakiela ép bőrrel megúszta, ám beszédes, hogy ez talán csak a szerencsés körülményeknek köszönhető

Ezután a felháborító eset után joggal kérdezi az egyszerű halandó, hogy mégis hol voltak a rendőrök? Erre a választ egy szintén égető problémánál találjuk: szélsőbaloldali tüntetésen próbáltak rendet tenni, amely igencsak elszabadult a laktanya környékén. Olyannyira, hogy minden járőr ott teljesített szolgálatot.



Pakiela intő jel gyanánt osztotta meg történetét

Összefoglalva tehát: már egy olyan országban, mint Svájc, sem tudják garantálni a járókelők biztonságát, mindezt a migránsok és az antifasiszták miatt.

És íme a bónusz: találják ki, milyen színekben politizál Zürich város meglehetősen ijesztő külsejű biztonsági tanácsnoka, Karin Rykart? Talált, süllyedt! Aki a Zöld Pártra tippelt, annak jár a virtuális keksz. Be is zárult a kör.



Karin Rykart zöldpárti képviselő nem áll a helyzet magaslatán (forrás: stadt-zuerich.ch)

Nyilvánosan a város biztonságos mivoltát hirdeti a zöldpárti képviselő, ám sokan támadják kudarcai miatt. A konzervatívok gyengekezűségét említik, a (szélső)bal a megfelelő vízió hiányával, de kapja az ívet még a saját pártjától is.

Patrycja Pakiela története olyan, mintha egy korhű regénybe illesztették volna, hiszen felvonultat korunk égető problémáiból rögtön négyet is: migránsok, antifasiszták, balliberális képviselők, brutális támadások, mely most úgymond „jól” végződött.



Antifa tüntetők Zürichben, akik miatt nem volt szabad járőr (forrás: Instagram)

Jó kérdés, hogy ha Svájcban nem, mégis hol tudhatja magát teljes biztonságban az ember? Természetesen nem állítom, hogy ne lennének biztonságos helyek Nyugat-Európában, és Zürich még ezzel együtt sem „gázos hely”, de az ilyen és ehhez hasonló történetek intő jelnek minősülnek.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info