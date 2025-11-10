Publicisztika, Extra :: 2025. november 10. 16:01 ::

A mondat, amely nem tud befejeződni…

Krasznahorkai Lászlónak ajánlva

Az a végtelenül hosszú mondat ott lomha logikával feszül, hogy a nemzet, a nemek, a nyelv, az emberiesség, a barátság és az irodalmi Nobel-díj mind értelmetlen fogalmak legyenek, mert a jelölések mögött rejlő jelentés úgy csúszik ki a szótagok közül, mint a fény, amely egy sötét üveget megkarcol, és ezért minden kicsi szó egy újabb labirintus kapuját nyitja meg, miközben a nyelv csak torz tükörében ad vissza magának mintát, a nemzet falai mögött pedig egy közös hiány mered, a nemek címkéi csak társadalmi forgácsok, amelyeket kibővít a beszéd s a határok rajzolják ki újra, a nyelv pedig görbül, mintha logika és emlékezet összebújna, az emberiesség egy befoghatatlan űr, amelyre a barátság csak halvány fényként vetül, a Nobel-díj pedig jelzés egy értelmetlen dicsőségre, amely a valóság kártyajátékát játszva csak a csaló mosolyát tartja a kezében, és én ezt a gondolatsorozatot egyetlen lélegzetvételnyi idő alatt is ellentmondásos megkérdőjelezésként írom le, hogy a végén semmi sem válaszol, csak a mondat marad, amely tovább él és tovább kavarodik, és ezt tartja meg a létezés pokolian egyszerű és talán mosolytalan igazságának.

Krasznahorkai Lászlónak gratulálunk a Nobel-díjhoz, és Isten éltesse sokáig!

A Magyar Tőmondat szerkesztősége

(Anikay Antal - Kuruc.info)

