Amikor felülkerekedett a magyarságon a rátelepülő idegen - még néhány szó Puzsérék Solymosi Eszter-vérvezetékéről

A minap Puzsér Róbert vendéglős és médiatulajdonos Horváth Oszkár nevű kollégájával viccelődött az orosz–európai energiaháború apropóján a Szélsőközép elnevezésű, a kávézójukat reklámozó csatornán. Az olcsó és kissé zavaros poénkodás tíz percen belül oda kulminált, hogy előbb-utóbb Solymosi Eszter vére is folyhat majd egyfajta „természetes enegiahordozóként” Tiszaeszlárról egy közvetlen vérvezetéken át egy brüsszeli zsinagógáig. Ezen aztán jót nevettek.



Ilyenen magunkfajták nem szoktak nevetni, még kínjukban sem. Solymosi Eszter eltűnése, halála a magyar történelem jelentős fordulópontját jelenti, gyakorlatilag a modern kor indulását, amelyben felülkerekedik a magyarságon a rátelepülő idegen.

Ekkor zúdult ránk először a kollektív antiszemitizmus vérvádja, és tiport le az a kommunikációs úthenger, amelyet azóta is elszántan hajtanak a galíciai vendéglős és szatócs bevándorlók kultúrkávézó-tulajdonos utódai.

A tizennégy éves cselédlányt, Solymosi Esztert 1882. április elsején, szombati napon Tiszaeszláron a sakterválasztásra összegyűlt zsidó sakterok (metszők) valószínűleg rituálisan meggyilkolták a helyi zsinagógában. Legalábbis ezt vallotta a koronatanú, Scharf Móric, aki éppen belesett a zsidó templom kulcslyukán, és ezt vallotta az a parasztasszony is, aki jajkiáltásokat hallott a zsinagóga felől a kérdéses eltűnés idején.

Az ügy kivizsgálásával Bary József törvényszéki aljegyzőt bízták meg. Ez lett az a vérvádnak kikiáltott bűnügy, amelynek elfogulatlan kivizsgálását a teljes liberális sajtó támadta, akadályozta, Eötvös Károly ügyvédet előtérbe állítva, és amely végül 1883. augusztus harmadikán a sakterok felmentésével végződött. Sem a kislány holttestére, sem a bűnösökre nem bukkantak rá sosem. A vizsgálat során olyan eszközökkel próbálták megtéveszteni a hatóságokat, mint a Solymosi Eszter ruhájában a Tiszán leúsztatott női holttest, amelyet végül egy jóval idősebb, eltűnt prostituáltként azonosított az orvosi vizsgálat.

Az 1867. évi XVII. törvény, a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvény életbe lépésével a Galícia és Oroszország felől, az ottani pogromok elől menekülő, bevándorló askenázi („kazár”) zsidó tömeg két évtized alatt hatalmas gazdasági erőre és kommunikációs fölényre tett szert hazánkban.

A zsidóság érdekérvényesítő képessége a tájékozatlan magyarságot teljesen védtelenül érte.

A méltányosságot és tisztességet mindig szem előtt tartó, erős igazságérzetű magyarságot könnyű volt rávenni a jogegyenlőség elfogadására, és elpalástolni előtte, hogy a szép elvek trójai falovában milyen kíméletlen elnyomót engednek be az országba.



„A magyar kormány, élén Tisza Kálmán miniszterelnökkel – aki egyszersmind belügyminiszter is volt – tétlenül nézte a kazár inváziót. Nem vett tudomást a nemzetet fenyegető nagy veszedelemről sem a parlament, sem a sajtó. Sem szóban, sem írásban senki nem mert a liberális közvéleménnyel szembeszállni” – írja Bary József emlékiratában, a Tiszaeszlári bűnperben.

„Európa egyik államára sem jelentett olyan óriási veszedelmet az idegen jövevények betódulása, mint Magyarországra, s egyik országban sem volt olyan nagyarányú, a bevándorlás, mint nálunk” – olvashatjuk az emlékiratban, amelyben, az emancipációs törvény mellé a bevándorlás korlátozásáról szóló törvény hiányát rója fel az akkori politikának csakúgy, mint korábban Széchenyi István és Deák Ferenc.

S hogy miért nem vett tudomást a Tisza-kormány a kazár invázióról, arra a Bary-emlékirat az 565. oldalán közölt Rothschild-sürgöny adja meg a választ, amelyet maga a zsidó iparbáró, Rothschild Albert intézett Szapáry gróf magyar pénzügyminiszterhez: „A túlnyomóan zsidó elemekből álló pénzpiac eszközeivel oda akar hatni, hogy a magyar állampapírok oly nívóra szállíttassanak le, amely megfelel a magyar igazságszolgáltatásnak.”

Solymosi Eszter égre kiáltó vérének tintájával írták meg ezt a táviratot, és ma is ezen a vérvezetéken mulat olyan jól a kíméletlenségben és cinizmusban százötven éve semmit sem változott Puzsér-média.

Erdélyi József Solymosi Eszter vére című költeményében így verselte meg ezt a természetes energiahordozót: „Minden magyar vér, ami folyt, / párolgott és virult belőle / idegen trón s élősdi bolt”.

Talán még Puzsér kávéboltja is.

Vasvári Erika - Magyar Jelen

