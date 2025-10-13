Friss hírek :: 2025. október 13. 20:22 ::

Meghalt egy csecsemő Salgótarjánban

Vasárnap délelőtt rendőrautók és mentők érkeztek a salgótarjáni Acélgyári útra, miután bejelentés érkezett egy csecsemő életveszélyes állapotáról. A helyszínre riasztott egységek azonban már nem tudtak segíteni, a kisbaba a helyszínen életét vesztette ~ számolt be róla hétfőn a NOOL Nógrád vármegyei hírportál.

Az eset miatt több rendőrautó zárta le az érintett útszakaszt, a hatóságok hosszabb ideig helyszíneltek az egyik helyi bolt közelében. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) megerősítette, rendőri intézkedés zajlott a városban, de további részleteket nem közöltek. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást az ügyben.

A mentők egy csecsemő halálának tényét állapították meg. A körülmények tisztázása a szakértők feladata – közöle az Országos Mentőszolgálat. A tragédia okáról hivatalos információ még nincs, de a lap által idézett bejegyzések szerint a gyermek bölcsőhalál (hirtelen csecsemőhalál szindróma) következtében veszthette életét. A diagnózis pontos megállapítása igazságügyi vizsgálatot igényel, amely jelenleg is folyamatban van.

(Index)