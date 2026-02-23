Friss hírek, Cigánybűnözés :: 2026. február 23. 12:16 ::

Az egész család dílerkedett Ráckevén

A Pest Vármegyei Főügyészség minősített kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a férfival és nővel, valamint gyerekeikkel szemben, akik bűnszövetségben kereskedtek kábítószerrel.

A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a vádirat szerint a Ráckevén élő család 2023 nyarától közel egy éven keresztül több fajta kábítószert árult a környéken élő fogyasztóknak.

A pár idősebb gyermeke volt a fő értékesítő, akinek a szülei és a 18 évesnél fiatalabb testvére is közreműködtek a kábítószer beszerzésében, kimérésében, a vevőkkel történő egyeztetésben és kiszolgálásában.

Többször is a fiatalkorú gyermeknek kellett otthonról elhozni a testvére által eladott kábítószert, illetve több alkalommal neki kellett a hozzájuk illegális szerért érkező embereket kiszolgálnia.

A kábítószer-kereskedelemből befolyt összeget a család közösen élte fel - tették hozzá.

A közlemény szerint 2023 decemberében az egyik vásárló, miután fogyasztott a kábítószerből, rosszul lett, és válságos állapotban szállították be egy budapesti kórházba, ahol mesterséges altatásba helyezték.

Ezt követően a vásárló édesapja egy rokonát kérte meg, hogy menjen el a családhoz, és hangfelvétel készítése mellett vegyen kábítószert, hogy utána feljelentést tegyenek a rendőrségen.

A feljelentés megtétele után a rendőrség kutatást tartott a család ráckevei otthonában, ahol kábítószert találtak.

A Pest Vármegyei Főügyészség a család tagjait minősített kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja, és a szülőknek kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt is felelniük kell.

A párral és a nagyobb gyermekükkel szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, valamint a szülők minden olyan foglalkozástól való eltiltásának kiszabását indítványozza a főügyészség, amelynek keretében 18 éven aluli személlyel kerülnének kapcsolatba.

A fiatalkorú vádlottal szemben a főügyészség végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni - áll a közleményben.