Toroczkai az AfD-s látogatásról: Orbán Viktor szokása szerint helyezkedik

Orbán Viktorhoz látogatott Alice Weidel, az AfD kancellárjelöltje. A magyar miniszterelnök Németország jövőjének nevezte a pártot, amely amúgy a Mi Hazánk szövetségese. Toroczkai László pártelnök a 24.hu-nak elmondta: a látogatás nem befolyásolja a két párt közti szövetséget, és leszögezte, a Mi Hazánk attól még nem közeledik a Fideszhez, hogy ugyanannak a jelöltnek drukkolnak a közelgő német választáson.



Fotó: Mohos Márton / 24

- Orbán Viktor a Karmelitában fogadta Alice Weidelt, az AfD (Alternative für Deutschland) társelnökét. Az AfD az önök európai pártcsaládjának a legnagyobb pártja, talán nem túlzás azt állítani, hogy legfontosabb európai szövetségesük. Hogyan értékeli az elnökük budapesti látogatását?

- Alice Weidel, az AfD kancellárjelöltje részéről ezt egy nagyon jó húzásnak tartom. Abszolút érthető a döntése, hiszen fontos, hogy a kampányában fel tudja mutatni: őt egy hivatalban lévő miniszterelnök fogadja. Valóban az AfD az egyik legfontosabb szövetségese a Mi Hazánk Mozgalomnak, így nekünk is az az érdekünk, hogy minél jobban szerepeljenek a választásokon, és minél előbb kormányra kerüljenek Németországban.

A látogatás azonban a mi szövetségünket semmilyen módon nem veszélyezteti, annál is inkább, mert néhány héttel ezelőtt az évértékelőmön részt vett és beszédet mondott az AfD egyik fontos politikusa, a párt európai parlamenti frakciójának második embere, Tomasz Froelich, akivel megerősítettük a szövetségünket. Eszük ágában sincs fölszámolni a Szuverén Nemzetek Európája frakciót, és átülni a Patriótákhoz (Orbán Viktorék pártcsaládja – a szerk.).

- Ezt megerősítette önnek az AfD pártvezetése?

- Így van. Nem azért hoztunk létre közösen egy európai frakciót, hogy most fölszámoljuk. Az AfD elég sokat gondolkodott azon, hogy szeretne-e velünk egy frakciót létrehozni, amit én már két évvel ezelőtt kezdeményeztem az egyik budapesti találkozónkon. Nemrég, hetekkel ezelőtt jött létre hivatalosan az új európai pártunk, ugyanezzel a névvel. Föl sem merült, hogy megszűnne a frakciónk és az európai pártunk.

- De az elnök asszony most az önök politikai ellenfeléhez ment kampányolni. Nem neheztelnek rá emiatt?

- Nem, én nem is kezdeményeztem, hogy most találkozzunk.

- Miért?

- Azért, mert megértettem, hogy ez az AfD németországi kampánya szempontjából fontos, hogy le tudják bontani az úgynevezett tűzfalat. Nem kontárkodtam bele a budapesti látogatásba. Orbán Viktor pedig szokása szerint helyezkedik: próbál szavazatokat, támogatókat, szimpatizánsokat gyűjteni itthon és európai szinten egyaránt. Nem lep meg, hogy a Mi Hazánk szavazóira rá akar röppenni, folyamatosak az ilyen húzásai.

- A Mi Hazánk és a Fidesz viszonyát árnyalja, hogy Németországban, amely mégiscsak az unió egyik legfontosabb állama, legnagyobb gazdasága, ugyanannak a kancellárjelöltnek drukkolnak?

- Ez semmilyen szinten nem hozza közelebb a Fideszt a Mi Hazánk Mozgalomhoz. A Fidesz a szavazóinkra hajt, Alice Weidelnek pedig nem feladata az, hogy a magyar belpolitikát átlássa. Amit a Fidesz az Európai Unió és a világpolitika szintjén mond, az lehet szimpatikus az AfD-nek és akár a Mi Hazánk Mozgalomnak is.

Mi nem azért támadjuk a Fideszt, mert Brüsszellel szemben akar szabadságharcot folytatni vagy mert ellenzi az Oroszország elleni szankciókat. Azért támadjuk a Fideszt, mert mást csinál, mint amit mond, és korrupt. Ez a két fő ok. Ebben semmilyen változást nem jelent, hogy a kormányfő fogadja az AfD jelöltjét.

- Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy Alice Weidel kezdeményezte a találkozót. Ha jól hallom ki a szavaiból, ezt ön is megerősíti.

- Azt nem tudom, hogy ki kezdeményezte a találkozót. Annyit állítok, hogy mi nem kezdeményeztünk találkozót Budapesten, bár fölmerült a gondolata a pártunkon belül. Szándékosan nem szeretnék olyan üzenetet küldeni a Fidesznek – amely a szavazóinkra hajt –, hogy ebben partner vagyok.

- Azt nem nehezményezi, hogy a pártelnök és az AfD részéről nem volt olyan törekvés, hogy önnel vagy a Mi Hazánk valamelyik képviselőjével is találkozzon?

- Hetekkel ezelőtt beszélgettem erről egy AfD-s európai parlamenti képviselővel, és magam jeleztem neki, hogy most nem szeretnék találkozni vele. Egyébként szívesen találkoznék vele, de nem most. Pontosan azért, mert még a látszatát is szeretném elkerülni annak, hogy Orbán Viktorhoz közeledik a Mi Hazánk. Nem közeledik.