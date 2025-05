Anyaország :: 2025. május 12. 16:18 ::

A Momentum vezetése elfogadta: most Magyar Péter a gazdik embere, ők mehetnek a levesbe

A Momentum elnöksége a legutóbbi ülésén a nem indulás mellett foglalt állást, de a végső szót ebben a rendszerváltás szempontjából is kiemelten fontos kérdésben a teljes közösség egységben fogja meghozni, majd a továbbiakban képviselni – olvasható a közleményükben.



A NOlimpiától a NO indulásig - 2017-ben megalapította, 2025-ben kinyírta (fotó: PS / Fb)

– Az első lépés megtörtént: a Momentum elnöksége elfogadta a kezdeményezésemet, hogy ne induljon a párt a 2026-os választásokon. De nem állhatunk meg félúton, az 500 millió forintos Rendszerváltó Alapról is dönteni kell. A végső szót a rendkívüli küldöttgyűlés mondja ki mindkettőről június 7-én – reagált a döntésre Fekete-Győr András.

A párt volt elnöke kifejtette: „Azért léptem politikai pályára, mert hiszek benne, hogy lehet másképp: hitelesen, tisztán, az ország szolgálatában. Hogy minden döntést ennek a mércének kell alárendelni. Aki a politikát hivatásnak tekinti, elsőként kell elutasítania a megélhetési politizálást. Ezért is örülök, hogy a Momentum Mozgalom elnöksége elfogadta a kezdeményezésemet, és úgy döntött, arra tesz javaslatot a június 7-i rendkívüli küldöttgyűlésének, hogy ne induljunk el a 2026-os rendszerváltó választáson. Hiszem, hogy ez a helyes, felelős és mindenekelőtt bátor lépés”.

Fekete-Győr András szerint ennyivel nem érhetik be: „A valódi rendszerváltás nem valósulhat meg pusztán azzal, hogy hátralépünk. Szükség van arra is, hogy aktívan, tevőlegesen elősegítsük a változást. Ezért javasoltam a párt parlamenti erőforrásaiból egy 500 millió forintos Rendszerváltó Alap felállítását is, amely egyértelművé tenné: a Momentum nemcsak beszél a rendszerváltásról, hanem aktívan tesz is érte. Ennek érdekében kezdeményeztem, hogy a Rendszerváltó Alapból a következő rendszerváltó missziókat támogassuk: 1. Segítsük a különböző ellenállási mozgalmakat, tüntetéseket, rendezvényeket, 2. Támogassuk a helyi rendszerkritikus sajtót, 3. Védjük meg és támogassuk az Orbán-rendszer politikai üldözötteit”.

A politikus úgy látja, „a Momentum nem tartozhat a megélhetési pártok közé, ezért a párt rendelkezésére álló erőforrásokat láthatóan, értelmesen és eredményesen kell felhasználnia a változás érdekében. Vannak helyzetek, amikor egyet hátra kell lépnünk ahhoz, hogy Magyarország kettőt léphessen előre. Most egy ilyen pillanathoz érkeztünk. De ahhoz, hogy ez valódi változást jelentsen, cselekedni is kell”.

(Index nyomán)