Fellázadtak a fideszes képviselő ellen: Tasó László húsz év után nem indul egyéniben

Nem indul a 2026-os választáson egyéniben Tasó László fideszes politikus, aki 2004 óta a Hajdú-Bihar 3-as választókerület elnöke, és 2006-tól egyéni országgyűlési képviselője – ez a Haon.hu cikkéből derül ki.

A 24.hu információi szerint Tasót a választókerületi tanács szavazta le 9:7 arányban, és helyette inkább Antal Szabolcsot, Hajdúsámson polgármesterét javasolja választókerületi elnöknek.

Antal Szabolcsot a 24 vasárnap érte utol telefonon, de Tasó legyőzője nem kívánt nyilatkozni. A választókerületi tanács döntését Orbán Viktor akár még felül is bírálhatná, de a Haon cikke alapján úgy tűnik, hogy a választókerületet évtizedekig domináló Tasó előremenekül, és már be is jelentette, hogy inkább listán indul, nem egyéniben. Bokros teendőire is hivatkozik, miután nemrég Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosává nevezte ki Lázár János.

Tasó a kormánypárti lapnak beszélt arról is, hogy a 2024-es önkormányzati választásokon választókerületében csak a korábbi eredményeihez képest szerepelt gyengébben a Fidesz. Szerinte „a közösségi médiában és a külföldről fizetett portálokon zajló hazugságokra épített gyűlöletkampány”, a Tisza Párt térnyerése is befolyásolta, hogy az új nyíradonyi polgármesterjelölt és a Vámospércset 18 évig irányító polgármester nem kapott bizalmat.

Tasó legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy az egyébként elég harcias természete ellenére kihagyta kormány és a Fidesz által kiemelt prioritásként kezelt Harcosok Klubjának alakuló rendezvényét május végén, helyette sakkversenyen vett részt.

Tasó László korábban arról lett ismert, hogy a nyíradonyi magánerdejébe uniós pénzből épített lombkoronasétányt, ami az Integritás Hatóságnak is szemet szúrt és a súlyos szabálytalanságok miatt feljelentést tett a beruházás miatt. „Ha nem történik változás, akkor elszakad a cérna, és beköszönt a verbális után a hétköznapi erőszak korszaka” – fenyegetett emiatt közleményében alig több mint egy éve a politikus. Az elmúlt ciklusban állami pénzen futópálya is épült a család földjeire, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy elvesztette a választókerület központja, Nyíradony feletti irányítást. A településen korábban Tasó unokaöccse volt a polgármester.