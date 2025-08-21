Anyaország, Háború :: 2025. augusztus 21. 10:15 ::

Szijjártó: nem igaz, hogy Trump felhívta Orbánt a csúcstalálkozó után

Szükség esetén Magyarország örömmel biztosít helyszínt az ukrajnai béketárgyalásokhoz, mivel hazánk az egyetlen olyan ország ma Európában, amely egyszerre tud kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel is - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezetőt a Harcosok Órája című műsorban először is azon sajtójelentésekről kérdezték, amelyek szerint Budapest is felmerült a béketárgyalások helyszíneként. Erre válaszolva elmondta, hogy minden ilyesfajta híresztelésnek van valami alapja, ami azt hihetővé teheti, márpedig Magyarország több okból is hihető lehet.

Felidézte, hogy három nappal a háború megindítása után telefonon beszélt orosz kollégájával, valamint az ukrán elnöki hivatal vezetőjével is, és felajánlotta hazánkat a békét elhozó párbeszéd helyszíneként. Arra is kitért, hogy a nyugati féltekén rendkívül kevés olyan ország van, amely az elmúlt három év során fenntartotta azt a képességét, hogy egyszerre tud korrekt és kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel egyaránt.

Szijjártó Péter ezt követően álhírnek minősítette a Bloomberg azon cikkét , amely szerint Donald Trump hétfőn felhívta volna Orbán Viktort az esetleges ukrán európai uniós csatlakozás ügyében.

"Szeretném világossá tenni azt, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt (…) Nemcsak a téma nem került elő, hanem maga a telefonbeszélgetés sem. (…) Tehát itt a Bloomberg meg az összes, állítólag rendkívül megalapozott, mindig kiegyensúlyozott, fantasztikusan tárgyilagos hírügynökség és médium egy olyan telefonbeszélgetésről ír tényszerűen, csaknem szó szerinti jegyzőkönyvvel, amilyen telefonbeszélgetés nem volt" - emelte ki.

A miniszter az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kapcsán közölte, hogy az ország EU-s tagsága nem jelentene ilyet, ugyanis az Európai Unió nem katonai szövetség, ráadásul ezzel a közösség jövőjét kockáztatnák, mert az ukránok belépése biztonsági, politikai, gazdasági, mezőgazdasági és számos más egyéb szempontból is gyakorlatilag elviselhetetlen terhet jelentene.

"Az Európai Unió végleges elgyengüléséhez vezetne az, ha az ukránokat benyomnák az Európai Unióba. Nemhogy biztonsági garanciákat nem tudna adni az Európai Unió, hanem lehet, hogy összességében már semmit nem tudna nyújtani senkinek" - fogalmazott.

(MTI nyomán)