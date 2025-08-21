Anyaország, Háború :: 2025. augusztus 21. 13:18 ::

Zelenszkij nem akar Budapesten tárgyalni - azt viszont szeretné, hogy Trump megfelelő jelzéseket küldjön Orbánnak

Semleges európai országokat tart megfelelőnek egy esetleges orosz–ukrán találkozó helyszíneként az ukrajnai elnök, aki szerdán azt mondta, Svájc vagy Ausztria jó lenne, Törökországot nem tartja jó ötletnek, Magyarországról pedig "jelenleg nem egyszerű beszélni".

Zelenszkij szerint az európai vezetők is hangsúlyozták, hogy a találkozónak semleges európai országban kell történnie. Törökország ugyan Európához tartozik, viszont tagja a NATO-nak, válaszolta az elnök újságírói kérdésekre az ukrán Interfax szerint . Azt viszont egyértelművé tette, hogy Moszkvát semmiképp nem tartja megfelelőnek egy ilyen tárgyalás lebonyolításához.

Amikor Budapestről kérdezték, Zelenszkij azt mondta, jelenleg ez nem egyszerű. "Ez nem egyszerű, mert Európa összes országa egységesen támogatja Ukrajnát a háborúban. Őszintén szólva Budapest nem támogatott minket. Nem azt mondom, hogy Orbán politikája Ukrajna ellen volt, de Ukrajna támogatásával nem értett egyet" – mondta.

Trump segítségét kérte Orbán befolyásolására

Zelenszkij megerősítette, Donald Trump amerikai elnökhöz fordult azzal a kéréssel, hogy gyakoroljon nyomást Magyarország miniszterelnökére, hogy ne akadályozza Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását – írta az Ukrinform az államfő szerdai sajtóbeszélgetésén elhangzottak alapján.

– Megkértem Trump elnököt, hogy Budapest ne blokkolja a csatlakozásunkat az Európai Unióhoz. Trump elnök ígérte, hogy a csapata dolgozni fog ezen – mondta Zelenszkij. Az elnök hangsúlyozta, Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásra irányuló törekvése az ország szuverén joga, amelyet többek között az Egyesült Államok is támogat.

"Megfelelő jelzések" jöhetnek Budapestre

"Teljesen igazságos, hogy Ukrajna az EU tagja szeretne lenni. Teljes joga van hozzá. Ez a mi szuverén jogunk. Ebben Amerika támogatni fog minket. Ez rendkívül fontos. Ahogy értem, a Fehér Ház megfelelő jelzéseket fog küldeni Budapest felé" – mondta az államfő, rámutatva, hogy a mai magyar politika nyíltan ellenzi Ukrajna EU-tagságát.

"Ők ezt nyíltan kimondják. De Ukrajna megérdemli a függetlenségét és azt, hogy az Európai Unió tagja lehessen. Megvédtük a függetlenségünket, ez tény, és ezt mindenki elismeri. Igazságos befejezést szeretnénk a háborúnak, tudni akarjuk, mikor leszünk az Európai Unió tagjai, és biztonsági garanciákat szeretnénk" – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma reggel cáfolta (tagadta?), hogy Donald Trump amerikai elnök tényleg megpróbálta meggyőzni Orbánt, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozását. A miniszter úgy fogalmazott, hogy "a Bloomberg az általam ismert eddigi legnagyobb nemzetközi zebrát dobta be a köztudatba".

