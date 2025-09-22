Anyaország :: 2025. szeptember 22. 15:03 ::

A HVIM ismét kiállt az Antifa ellen Budapesten

Folytatódik a szélsőbaloldali terrorista, Simeon Ravi Trux elleni eljárás Budapesten. A következő két hétben több tárgyalási napot is tartanak, melyek végén ítélet is várható annak az antifasisztának az ügyében, aki a 2023-as budapesti támadások miatt állt ma is bíróság elé. Trux elvtársaival szemben a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tagjai is megjelentek a Fővárosi Törvényszék épülete előtt, írja a Magyar Jelen.

A Markó utcában kora reggel ismét megjelent néhány szélsőbaloldali figura, hogy aztán zászlókkal takarják el saját magukat. Egyelőre tehetik, de ha minden igaz, már nem sokáig. Orbán Viktor ugyanis másfél hete jelentette be, hogy amerikai mintára Magyarországon is terrorszervezetté nyilváníthatják az Antifa mozgalmat. Persze több kérdés is felmerül a bejelentés kapcsán, és nem csak az, hogy mikor fogadja el a jogszabályt a parlament.

A legfontosabb kérdés talán az, hogyan nyúl a Fidesz a kérdéskörhöz. Hiszen az eddigi tapasztalatok alapján könnyen elképzelhető, hogy a szélsőbaloldalhoz annak szöges ellentétét, a szélsőjobbot is hozzácsapják. Ebben az esetben pedig elmondható, hogy miközben a jogilag szinte megfoghatatlan Antifa, ha korlátozottabban is, de folytatni tudja majd tevékenységét, addig a szervezeti felépítésében, működésében megfogható szélsőjobb tulajdonképpen ellehetetlenül.

Amennyiben ez történik, akkor a Trux mellett kiállókkal szemben a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai is nehezen képviselhetik majd a normalitást, ahogyan tették azt a hétfői tárgyalás előtt a Markó utcában.

Ami a konkrét eljárást illeti, Simeon Ravi Trux tavaly nyáron érkezett Budapestre, miután 2023 decemberében őrizetbe vették Németországban. Egyelőre ő az egyetlen a vádlottak közül, akiket kiadtak a magyar hatóságoknak a 2023 februárjában elkövetett terrorakciók miatt. Ravi Trux a fél nyarat koplalással töltötte, ami miatt rövid időre börtönkórházra cserélte jól megérdemelt magánzárkáját, ahol van ideje elmélkedni azon, hogy fiú-e vagy lány. Ennek persze vajmi kevés jelentősége lesz a következő években, amelyet várhatóan a cellájában tölt majd azért, amit elvtársaival együtt Budapesten tettek.

Frissítés: folytatódott a tárgyalás

„Szabadságot Majának!” – üvöltötték a Fővárosi Törvényszék épülete előtt a Markó utcában, miközben elővezették a tárgyalására az antifa támadások vádlottját. Maja (tényleg így nevezi a tárgyalásról beszámoló Index a személyiségzavaros buzit - a szerk.) Trux ismételten széles mosollyal lépett a bíróság termébe, ahol rengeteg szimpatizáns fogadta őt, de ezúttal a bíró utasításait követve nem kapott semmilyen performanszot tőlük. Néha alig lehetett érteni, hogy mit mondtak a tolmácsok, olyan hangosan üvöltették a zenét az antifa tüntetők.



Gimpel Tamás (fotók: Papajcsik Péter / Index)

A tárgyalás megkezdése előtt dr. Sós József bíró jelezte, hogy a büntetés-végrehajtási intézet megküldte Trux egészségügyi papírjait, de a vádlott kérte, hogy azokat ne ismertesse a tárgyaláson. Ismert, hogy a nyáron éhségsztrájkba kezdett a letartóztatása alatt, hogy így demonstráljon amellett, hogy kiadják őt Németország számára.

Az utcai demonstráció továbbra is tartott, de a tárgyalást nem zavarta meg érdemben, így érkezett a hétfőre idézett tanú a tárgyalóterembe. Ismert, hogy korábban a sértett Dudog László és Fábián Orsolya is úgy vallottak, hogy nem viseltek kirívó öltözetet, éppen hazafele tartottak egy szórakozóhelyről, amikor hátulról támadás érte őket. A nő hozzátette, hogy borzalmas bűz terjengett, mert aceton, hígító és Technokol keverékét öntötték rá. Megjegyezte, hogy a szemtanúk közül csak két férfi maradt ott a helyszínen.

Egyikük lehetett Gimpel Tamás, aki egy Bank utcai bisztróból kilépve volt a szemtanúja a támadásnak. Korábban a német hatóságoknak is tett tanúvallomást, így ma már szinte rutinosan, azonban kissé megkopott emlékezettel idézte fel a történteket. Elmondása szerint az utcára kilépve rövid, alig tíz másodperc alatt történt az ütlegelés, így elsőre azt gondolta, egy szimpla verekedésről van szó.

Leginkább úgy írnám le, mintha futballszurkoló gyerekek verekedtek volna össze, de az egyikük a földön maradt. Közelebb lépve láttam a kabátján, hogy SS-felvarrót viselt.

A tanú a történtek után rakta össze a képet, hogy vélhetően a becsület napja miatt viselte ezt a ruházatot, hozzátéve, ő maga kerülni szokta ezeket az embereket a zsidó származása miatt, de úgy gondolta, a földön fekvő emberen akkor is kötelessége segíteni.

Látta, hogy Dudog László vérzik, de nem látta súlyosnak a sérülését, elmondása szerint egy zsebkendővel könnyen lehetett segíteni a vérzés csillapításán. Vallomása szerint szervezettnek tűnt a támadás, hisz egy irányból jöttek, és talán ugyanígy közösen távozott is az ötfős banda, de semmi nem utalt arra, hogy halálra akarnák verni áldozatukat.

Láttak egy neonácit, valószínűleg ezért támadhattak.

A helyszínen csak a tüntetésekről általa jól ismert gázspray illatát érezte a levegőben, de szerinte a célpontjuk csak a férfi volt, a nőt nem bántalmazták. Állítja, hogy a férfi magánál volt, a helyzetet ezért is értékelte úgy, hogy nem kell ott maradnia velük megvárni a mentőt. A névjegyét odaadta a párosnak, majd hazaindult. Mivel a vallomások között több ellentmondást is találtak az eljárás résztvevői, így nemsokára egy szembesítés alkalmával ütköztethetik az emlékeiket.

Egy másik sértett vallomását is ismertette a bíró, amiből kiderült, hogy egy férfi és egy nő készült megtámadni egy magyar férfit a Debrecen irányába tartó vonaton. A szerelvény még nem hagyta el a Nyugati pályaudvart, amikor a közelébe lépve megpróbálták gázspray-vel lefújni. A férfi kiszúrta a készülő támadást, így ütés nem érte, a spray elől is még időben ki tudott térni. Utánuk rohanva látta, hogy egy nagyobb társaság tagjai voltak, de tovább nem üldözte őket. A rendőrségen azt mondta, nem volt előzménye az atrocitásnak, de tudja, hogy baloldali csoportokban náciként hivatkoznak rá, miközben a fotóját osztják tovább.

A tárgyalás további szakaszában kamerafelvételeket és ehhez kapcsolódó rendőrségi jelentéseket vetített ki a bíróság. Az ismertetés első felében a harmadrendű vádlott, Anna Christina M. védője, Rajmon Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy a jelentés szerint a képen bekarikázva Dobos Krisztina volt látható, miközben ismert, hogy a magyar nő gyanúsítását három hét után ejtették a hatóságok. Egy másik fotón azt kifogásolták a védők, hogy nem sikerült helyesen beazonosítaniuk a hatóságoknak a keresett embert: egy kabátos, sapkás alakot jelöltek meg, miközben csak a következő képen látható a fekete inget és nadrágot viselő férfi.