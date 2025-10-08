Anyaország :: 2025. október 8. 12:23 ::

Folytatódott a buzeráns antifa ügyének tárgyalása; hamarosan megszüntetik az Ilaria Salis elleni eljárást

Tanúk, trombitálás, skandálás – ismét hangosan vette kezdetét a 2023-as antifa támadások tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. A teremben Simeon Ravi Trux (az Index szerint Maja, csak mert ő nőnek képzeli magát) ismét a bv. kommandósai gyűrűjében érkezett, a padsorok megteltek a német vádlott szeretteivel és érdeklődőkkel, eközben az utcán többször is kiabálva követeltek büntetlenséget az elkövetőknek.

A Markó utcai épület előtt a Hatvannégy Vármegye ifjúsági Mozgalom tagjai álltak a molinójukkal, Trux szimpatizánsai ezúttal a Nagy Ignác utcában, a földszinti tárgyalóterem ablakai alatt skandálták, hogy „szabadságot Majának”.



Fotók: Lipták Tamás / Magyar Jelen

A terembe belépve a német vádlott és a bv. kommandósai egy kisebb akadályba ütköztek, ugyanis az elmebeteg Szabó Bálint először odakint trombitálva, majd a terembe kamerázva rontott be. Mivel nem regisztrált az eseményre, ezért a Fővárosi Törvényszék biztonsági személyzete kirakta a tárgyalásról, ezért később az utcán folytatta a trombitálást.

Ilaria Salis mentelmi jogáról kedden szavazott az Európai Parlament (EP), mindössze egy vokson múlt (például a Magyar Péterén ), hogy tovább tudjon folytatódni ellene az eljárás. Hivatalos dokumentumot azonban egyelőre még nem kapott a bíróság. Korábban dr. Sós József bíró úgy tájékoztatta a tárgyalás résztvevőit, hogy amennyiben az EP elutasítja a bíróság kérelmét, akkor megszüntetik az eljárást Ilaria Salisszal szemben. Amennyiben bármikor is megszűnne a mentelmi joga az olasz politikusnak, az ügyészségnek lehetősége lesz ismét vádat emelni ellene.

Kérdések a tanúk állításával kapcsolatban

Szerda reggel a tárgyalást három tanú szembesítésével kezdte a bíróság, Dudog Lászlónak, Fábián Orsolyának és Gimpel Tamásnak kellett tisztáznia, hogy mi is történt 2023 februárjában a Bank utcában. Utóbbi ugyanis állította, hogy SS-felvarrót látott Dudog kabátján. A támadás áldozata most bemutatta az ominózus ruhadarabot, és azt, hogy nincsen rajta semmi. Hozzátette, hogy a történtek után három nappal a rendőrség átnézte a ruházatukat, de soha nem volt rajta ilyen.

Gimpel Tamás most úgy kommentálta, nem emlékszik rá, hogy ez a kabát lett volna ott a támadás idején, majd egy Index-cikkre hivatkozva úgy változtatta meg a vallomását, hogy a koponya motívum nem a kabáton, hanem a sapkán volt megtalálható. Ezt Dudog is elismerte, hozzátéve, hogy azt már így vette a boltból. A bíróságon kivetített fotó alapján is tartotta az állítását Gimpel.

Egy másik ponton is volt ellentmondás, miszerint a támadók Fábián Orsolyát nem bántották, de a nő állította, hogy leütötték, később pedig észrevette, hogy combon szúrták. A nő röviden annyit mondott, hogy a fényképek magukért beszélnek, majd részletesen elmesélte, hogy őt is a földre küldték, de nem sikított. Hozzátette, hogy nem paprikaspray-vel támadták őket, hanem szúrós szagú folyadékkal öntötték le, majd elfogultsággal vádolta a tanút.

Gimpel Tamás kifejtette, nagyon sajnálja, ha valóban megsérült Fábián Orsolya, de ismét kiemelte, nem látta, nem tapasztalta, hogy őt támadták volna, de ki nem zárja. Elismerte, hogy nem tartoznak egy közös politikai oldalhoz, de kiemelte, hogy ennek nincsen semmi köze a történtekhez, ettől függetlenül segített rajtuk.

- Politikailag elfogult vagyok, de amit láttam, az bűncselekmény volt. A bűncselekményért pedig meg kell kapniuk a megfelelő büntetést - mondta.

A tanúk azonban abban nem jutottak dűlőre, hogy minek a szaga terjengett a levegőben: hígító vagy paprikaspray? Fábián Orsolya reagálásában elfogulatlan tanúk megidézését kérte a bíróságtól, akik a maró szagra emlékezhetnek, hozzátéve, hogy a törvényszéken nem is szabad, hogy a politikai pártállásnak szerepe legyen, ahogy történelemórát sem tarthatnak egymásnak.

A szembesítés csak részben vezetett eredményre, több ponton is ellentmondásokba ütköztek, de megegyezni nem tudtak abban, hogy kinek lehet igaza. Fábián Orsolya utolsó megszólalásában is állította, hogy őt hátulról többen is ütlegelték, így került a földre, a másik tanú viszont ilyet nem látott a támadás idején.