Távmeghallgatással jelentkezett be a bíróságon a "Nagymester", aki azt állítja, hogy vezető MSZP-seket és egy fideszest is korrumpált

Fuzik Zsolt meghallgatásával folytatódott a Fővárosi Törvényszéken Horváth Csaba volt zuglói polgármester és hat társának pere, amelyben befolyással üzérkedés és vesztegetési pénzek elfogadása a vád ellenük. Fuzik, a BKV és CBA korábbi informatikai igazgatója, vádalku keretében mondta el a hatóságoknak, hogy politikusok parkolási pályázatok és BKV-s informatikai beruházások kapcsán kértek és kaptak tőle korrupciós pénzeket.

Fuzik azt is állította, hogy Horváth Csaba több év alatt mintegy 250 millió forintot vett át tőle. A volt zuglói MSZP-s polgármester mellett a vádlottak padjára került Tóth Csaba és Baja Ferenc korábbi, valamint Molnár Zsolt jelenlegi szocialista országgyűlési képviselő is. A korrupciós ügyben rajtuk kívül vádlott Jelen Tamás, Újbuda egykori fideszes alpolgármestere, aki a vádirat szerint 2017–18-ban már a zuglói Fidesz elnökeként jutott milliós összegekhez a Fuzik által képviselt SIS Parking Kft.-től.

Fuziknak a januárban kezdődött eljárásban most először kellett volna személyesen is megjelennie a bíróságon, de orvosi igazolással kimentette magát. Távmeghallgatással vett részt a tárgyaláson, amit a vádlottak jogi képviselői nehezményeztek, azt hangoztatva, hogy a módszer kiüresíti a tárgyalás szembesítési jellegét.

Fuzik azt közölte, hogy Horváth Csaba, akit a fővárosi önkormányzatból ismert, 2016-ban hívta fel őt, hogy a zuglói parkolásról tárgyaljanak. Ekkor ismertette össze Tóth Csabával, akiről annyit tudott, hogy a szocialisták kerületi erős embere. Az elbeszélés szerint megállapodtak abban, hogy a SYS Parking elindul a parkolóautomata-beszerzési és -üzemeltetési pályázaton is.

A tanú azt állította, hogy a Rózsakert bevásárlóközpontban megállapodtak arról, hogy a politikusok a nyereség felét megkapják. Ezután a cég a nyertes diszkvalifikálása után megkapta az automata-beszerzési megbízást. Ezért három alkalommal adott át vesztegetési pénzt, körülbelül 30 millió forintot – mondta Fuzik. Az üzemetetésért 2017 és 2019 között szintén a nyerség felét adta a tanú szerint a SYS Parking, ami havi rendszerességgel 10–13 millió forint volt. Állítása szerint Horváth emellett még külön is kért kisebb összegeket, amiről Tóth Csaba nem tudott.

Fuzik magyarázta szerint nem nagyon nézett utána, hogy ki kicsoda, ám menet közben kiderült számára, hogy befolyásos emberekkel van dolga. „Szabad kezet kapott a vesztegetésben”, ezért fizetett. Amikor elbizonytalanodott, akkor a SYS Parking tényleges vezetőjét, Szellem Zoltánt kérdezte meg, hogy mi legyen. Mint akkor is, amikor állítása szerint a fideszes Jelen Tamás is bejelentkezett azzal, hogy „szüksége van pénzre”. Róla csak annyi információval bírt, amit a neten talált, viszont valakitől azt hallotta, hogy ő az MSZP-sek „legnagyobb ellensége Zuglóban”, ezért neki is milliókat fizetett. Alaposabb magyarázattal a bíró kérdésére sem szolgált arra, hogy mi értelme volt ennek, ha a kerületben ellenzéki többség volt, és két befolyásos szocialisták már amúgy is fizetett.

Baja Ferenc 2019-ben kereste meg, és személyes találkozót kért Fuzik elmondása szerint. Fuzik vallomása szerint Baja arra hivatkozva kért 30 millió forintot, hogy az önkormányzati választás után komoly pozícióba kerül majd, és így biztosíthatja, hogy a csoport másik cégének megmaradjon a szerződése a BKV-val. Később a kérés kiegészült azzal, hogy Molnár Zsoltnak is juttatni kell egy nagyobb összeget, 40 millió forintot, cserébe két évig nem támadják a szerződést. Fuzik azt mondta, hogy Molnárnak személyesen, a belvárosi Olimpiai Parkban adta át a kért 40 millió forintot a 2019-es önkormányzati választás előtt, Baja viszont csak a választás után került sorra.

A bíró azt is firtatta, miként veszhettek el Kínában azok az iratok, amelyek alátámasztották volna a korrupciós állításokat, de erre Fuzik csak annyit mondott, hogy akkoriban sokat járt a Távol-Keleten.

Az is felmerült, hogy miért nem foglalta le a rendőrség a Fuzik ellen más ügyben elrendelt házkutatás alkalmával több laptoppal együtt azt a gépet, amelyről később előkerült az a naptár, amelyben a politikusokkal megbeszélt találkozók voltak beírva. Fuzik erre nem tudott magyarázatot adni, de végül azt mondta, hogy a naptár egy felhőben volt, és csak utólag mentette le a laptopra, és kitörölte belőle azokat az adatokat, amelyek nem tartoztak az ügyhöz.

Az ügyészség Kaszás Zoltánt, a T-Systems Magyarország volt vezérigazgatóját jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével, hamis magánokirat felhasználásának vétségével és vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja. Ebben az ügyben lehetett Kaszás bűntársa Fuzik, és itt volt a „Nagymester” a fedőneve.

Az ügyészség Horváth Csabára és Tóth Csabára 6 év börtönbüntetést és 50 millió forint pénzbírságot, Jelen Tamásra 4 év börtönt és 30 millió forint bírságot, Baja Ferencre 4 évet és 15 millió forint büntetés megfizetését, Molnár Zsoltra pedig 2 év börtönt és 25 millió forint bírságot kért.

A politikusok korábban mind ártatlannak vallották magukat, és támadták az ügyészség nyomozati munkáját, mondván, két éven keresztül nem adtak hivatalos információt arról, hogy mivel gyanúsítják őket. A védőik közül mindenki kitért arra, hogy az ügyészség kizárólag Fuzik Zsoltnak, „egy szélhámosnak” az állításaira alapozta a vádakat.

