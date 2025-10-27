Anyaország, Háború :: 2025. október 27. 10:35 ::

"Amerikai barátaink" felszólították a kormányt, mutassa be, hogyan akar függetlenedni az orosz energiahordozóktól

Az Egyesült Államok felszólította Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki konkrét stratégiát az orosz energiahordozóktól való fokozatos függetlenedésre – jelentette ki Matt Whitaker, Washington NATO-nagykövete a Fox News műsorában.

A diplomata Magyarországgal kapcsolatban kiemelte, hogy míg más térségbeli államok már lépéseket tettek ebbe az irányba, Budapest „eddig nem dolgozott ki ilyen tervet, és nem mutatott aktív kezdeményezést” a leválás érdekében. Whitaker ugyanakkor hozzátette: az Egyesült Államok továbbra is együttműködésre törekszik Magyarországgal és olyan szomszédos országokkal, mint például Horvátország, amelyek támogatást nyújthatnak az átállásban.

Whitaker a legfrissebb nyilatkozatában hangsúlyozta: Donald Trump rendelkezik minden tárgyalási eszközzel, míg Oroszország gyengülő pozícióban van. „Be kell fejezniük ezt a háborút és a vérontást. Nem érnek el területi nyereségeket, sőt, hetente veszítenek az ukrán haderővel szemben” – fogalmazott.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Fox Newsnak adott reakciójában egyértelművé tette: Magyarország realista alapokon közelíti meg az energiaellátás kérdését, és nem tud lemondani az orosz olajról. „Az energiaellátást fizikai problémaként kell kezelnünk, realisztikus szemlélettel kell közelítenünk hozzá, hiszen pusztán politikai szándékkal nem lehet lakásokat fűteni vagy hűteni” – hangsúlyozta a tárcavezető.

A miniszter elmondta: megvitatta a kérdést Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, és részletesen ismertette vele Magyarország, mint tengerparttal nem rendelkező ország speciális helyzetét. Szijjártó kiemelte: Rubio „az első nyugati vezető politikus volt”, aki elismerte, hogy „a földrajzi adottságokat figyelembe kell venni” a kérdés megítélésében.

Az amerikai adminisztráció szerdán jelentős szankciókat léptetett életbe két kulcsfontosságú orosz energetikai vállalattal – a Rosznyeftyvel és a Lukoillal – szemben. Scott Bessent pénzügyminiszter indoklása szerint az intézkedésekre Moszkva béketárgyalásokkal szembeni elzárkózása miatt volt szükség, egyúttal azonnali tűzszünetre és a „gyilkolás” befejezésére szólította fel Oroszországot.