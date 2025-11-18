Anyaország, Videók :: 2025. november 18. 18:25 ::

Toroczkai szembesítette a kormányt Orbán szavaival: úgy védik meg az országot, hogy állampolgárságot adnak a migránsoknak?

Toroczkai László (Mi Hazánk) szerint Orbán Viktor ismét lebukott, mert a miniszterelnök egy német lapnak adott interjúban arról beszélt, hogy a Magyarországra érkező vendégmunkások egy idő után állampolgárságért folyamodhatnak.

Hozzátette: Németországban a múlt század hatvanas években pont így kezdődött az a migrációs probléma, amire Orbán Viktor és kormánya szeret hivatkozni.

Kijelentette, "vannak a világon sokkal hazafiasabb kormányok és jobban működő államok", például az Öböl-menti országok, ahol nem válhatnak állampolgárként a vendégmunkásként érkezők, így kerülve el, hogy ezek az emberek megváltoztassák a helyi politikát, kultúrát, a vallást.

Toroczkai László jelezte: pártja törvényjavaslatot nyújt be annak érdekében, hogy Magyarországon ne kaphassanak állampolgárságot a vendégmunkások.

Válaszában Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta: a hazai szabályozás szerint csak az állam által meghatározott keretek között lehet Magyarországon tartózkodni és munkát vállalni, vendégmunkások pedig csak olyan országból érkezhetnek, ahová visszafogadásuk biztosított.

(MTI nyomán)

