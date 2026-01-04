Anyaország :: 2026. január 4. 15:39 ::

Holnap a déli országrészben nagy területen akár 10 centiméter hó is hullhat

Hétfőn a hajnali óráktól ismét havazás kezdődik, kedd reggelig az ország déli felén nagyobb területen 10 centimétert meghaladó hóréteg képződhet - derül ki a HungaroMet Zrt. vasárnapi veszélyjelzéséből.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint hétfőn a hajnali, reggeli óráktól dél felől ismét havazás kezdődik, amely napközben az ország döntő részére kiterjed. Kedd reggelig az ország déli felén várható a legtöbb hó, nagyobb területen 10 centimétert is meghaladó hóréteg képződhet. Észak felé haladva a hómennyiség csökken, a középső országrészben körülbelül 5-10 centiméter, az északi megyékben pedig várhatóan 1-5 centiméter hó hullhat.

Ezért a HungaroMet Zrt. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy, Tolna, Veszprém, Zala vármegyékre hétfő éjfélig elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adott ki havazás veszélye miatt, ezekben a vármegyékben 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat.

Felhívták a figyelmet arra, hétfőn késő estétől a megélénkülő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat.

Az előrejelzés szerint hétfőn napközben a keleti vármegyékben a havazás mellett eső, havas eső, ónos eső is hullhat. Jelentős bizonytalanság mellett, kisebb körzetekben akár tartós ónos esőre is van esély.

A meteorológiai szolgálat Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre gyenge ónos eső veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki hétfő éjfélig.