Orbán azt állítja, még mindig nem sikerült megértenie, miről szól a felvidéki Benes-törvény

A miniszterelnök a Paraméter című felvidéki lap kérdésére azt mondta, egyelőre nem tudják, hogyan kell értelmezni a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését börtönnel büntető törvényt, majd megismételte, hogy egyeztetni akar erről a kérdésről Robert Fico szlovák kormányfővel.



A parlament ülésterme a Büntető Törvénykönyv módosításáról szóló szavazás előtt (fotó: Paraméter)

Azt is kijelentette, hogy a magyar kabinet mindenben támogatja a felvidéki magyarokat, a kollektív bűnösség elvét pedig nem fogadják el.

"A kollektív bűnösséget mi sem saját magunk, sem semmilyen más európai ország esetében nem fogadjuk el. A kollektív bűnösség rossz dolog. A kollektív bűnösséget megtestesítő jogszabályok is rossz dolgok" – jelentette ki, majd leszögezte: "A Szlovákiában élő magyarokat, a megválasztott vezetőiket, az egész magyar közösséget, politikai szervezeteiket, civil szervezeteiket Magyarország továbbra is feltétel nélkül támogatja."

Majd arról beszélt, jelenleg próbálják megérteni a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését büntető szlovákiai jogszabályt, mert szerinte nem tiszta a jogi helyzet.

"Nem világos ugyanis, hogy ha valaki Szlovákiában azt mondja, »a Benes-dekrétumok rosszak, és hiányzik az erkölcsi alapjuk«, vagy olyasmit mond, hogy a kollektív bűnösségre vonatkozó passzusok elfogadhatatlanok, akkor ezért most büntetés jár-e, vagy sem. Tehát a létezésüket nem szabad kétségbe vonni, vagy nem szabad róluk rosszat mondani? Ez két különböző dolog. Én várom már, hogy legyen egy tiszta jogi helyzet arra vonatkozóan, hogy mit lehet, és mit nem" – válaszolta a miniszterelnök. Majd elmondta, az elmúlt hetekben nagyon sokan mondták "Szlovákiában", hogy a Benes-dekrétumok rosszak, és tüntetések is voltak ebben az ügyben. "Ott elmondták, hogy azok rosszak, de nem látom a jogi következményeket. Ezt akarom megérteni" – tette hozzá Orbán.

A miniszterelnök a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését büntető szlovák törvénnyel kapcsolatban a sajtótájékoztatón azt is elmondta, kellő mélységben még nem tudott erről a témáról beszélni Robert Fico szlovák kormányfővel. "Majd amikor az egész helyzetet átlátom, kellő mélységben fogok beszélni a szlovákok miniszterelnökével is. Ez még eddig nem történt meg. Beszéltem már vele erről a kérdésről, de nem kellő mélységben" – fogalmazott. Ezzel Orbán lényegében megismételte a tavaly december 17-én tett kijelentését, amikor szintén azt ígérte, tárgyalni fog erről Ficóval.

Orbán arra is kitért, hogy "Szlovákiában" zajlanak olyan vagyonjogi perek, amelyek során a szlovák állam a Benes-dekrétumokat használja. Szerinte összesen kb. 1000 hektár termőföldről van szó. "Ezek konkrét jogsérelmek, ezekkel majd foglalkozni kell" – tette hozzá.

Az egyik ilyen eset legutóbbi fejleményeiről a Paraméter számolt be . A szlovák Legfelső Bíróság másodszor is úgy döntött, a magyarok kollektív bűnösségét rögzítő Benes-dekrétumok alapján be kell végezni Bosits Miklós földjeinek elkobzását. Bositsék az Alkotmánybírósághoz fordultak, a testület pedig befogadta a panaszukat.

Fél év börtön a dekrétumok megkérdőjelezéséért

Tavaly december 11-én egy késő éjszakába nyúló parlamenti ülésen foglalták törvénybe a szlovák kormánypártok, hogy fél éves börtönbüntetést kap, "aki megkérdőjelezi a második világháború utáni viszonyok rendezését", így a Benes-dekrétumokat. A Büntető Törvénykönyv kérdéses módosításával, a smeres, a hlasos és az SNS-es képviselők arra reagáltak, hogy a Progresszív Szlovákia (PS) november végén egy olyan határozatot fogadott el, amelyben a dekrétumok alapján bevégzett földelkobzások leállítását követelte. A kormánypárti képviselők arra törekedtek, hogy veszélyként állítsák be a PS határozatát, hiszen szerintük ezzel a párt Szlovákia létére tör. Így a smeres, a hlasos és SNS-es képviselők jogosnak érezték, hogy az ilyesminek fél éves börtönbüntetés kilátásba helyezésével vegyék elejét. A Michal Simecka által vezetett PS viszont csak azt jelentette ki, nincs rendben, ha az állami szervek 80 évvel ezelőtti vagyonelkobzási határozatokat próbálnak érvényesíteni.

A kormányoldal által átnyomott törvény ugyanakkor olyan általánosan fogalmaz, hogy valójában nem igazán látni, mire vonatkozik. Arról, hogy a rendelkezés alapján kit és miért is lehet fél évre börtönbe zárni, közvetlenül a jogszabály elfogadása után a parlamentben kérdezte a Paraméter Roman Michelkót, a kormányzó SNS egyik képviselőjét. Ő azonban erről annak ellenére sem tudott felvilágosítást adni, hogy röviddel azelőtt igennel voksolt a rendelkezésre.