Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. január 13. 09:20 ::

Már 12 évvel ezelőtt tudhatott a kormány arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója "aggályos" kapcsolatban áll több kiskorúval

A Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának tavalyi letartóztatása előtt 12 évvel minisztériumi szinten tudtak arról, hogy Juhász Péter Pál több kiskorú lánnyal is aggályos kapcsolatot tart fenn – tudta meg a hvg.

A lap birtokába került dokumentum szinte napra pontosan 13 évvel ezelőtt, 2013. január 16-án keletkezett, és a fővárosi gyermekvédelmi szakszolgálat három legmagasabb beosztású vezetője jegyzi. Juhász ekkor már két éve volt igazgatója az intézetnek. Az azóta megszűnt, Balog Zoltán vezette Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) érdeklődésére küldött levélben név szerint megneveznek három olyan kiskorú lányt, akikkel kapcsolatban Juhász gyanúsan járt el. Azt írták, mindhárom „gondozottnál” felmerült az igazgató „gondoskodást meghaladó jelenléte az életükben”, további kijelentik, hogy Juhász a „szociális munka etikai normáival összeegyeztethetetlen” módon viselkedett, a megnevezett kiskorúak „életében, ügyükben a kompetens törvényes képviselők, gondozók, intézmények megkeresése nélkül volt jelen, járt el”.

A minisztériumnak küldött tájékoztatás egyik aláírója, a szakszolgálat akkori igazgatója, Molnár László a lapnak megerősítette az irat hitelességét.

A hvg szerint a levélből nem csak az derül ki, hogy a Juhász ügyeit ismerő gyermekvédelmi vezetők megtették a figyelmeztető jelzést vele kapcsolatban, de az is, hogy eredetileg az Emmi, azon belül is a Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság fordult információért a fővárosi gyermekvédelmi szervhez az igazgatóval kapcsolatban, ám az nem világos, hogy pontosan milyen ügyben. Ezt az államtitkárságot akkor Soltész Miklós vezette, aki ma is kormánytag, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felel szintén államtitkárként.

A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium érdemben nem válaszolt a lap kérdéseire.