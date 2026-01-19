Anyaország :: 2026. január 19. 11:41 ::

Szifiliszt terjeszt az eltérő kultúra Tiszavasváriban

Egy tiszavasvári körzeti orvos egy zárt közösségi csoportban osztotta meg, hogy a városban egyre több szifiliszes esettel találkoznak, írja az Index. A betegséget a Treponema pallidum baktérium okozza, és szexuális úton terjed, beleértve a különféle együttléteket is.



Illusztráció: MedicalNewsToday

A szakember hangsúlyozta, hogy nem véletlenszerű „sorscsapásról” van szó: a fertőzés túlnyomó többségében olyan helyzetekhez kötődik, amelyekben „aktívan történik” a fertőzés átadása, ezért a felelős döntések és az óvatosság kulcsfontosságúak (ezek pedig pont a kormány rejtett erőforrásainak legjellemzőbb tulajdonságai - a szerk.).

A szifilisz egy bakteriális fertőzés, amely kezdetben enyhe vagy tünetmentes lehet, ezért könnyen továbbadható. Kezeletlenül azonban több szakaszon keresztül súlyosan károsíthatja a szervezetet. Gyakori tünetek: fájdalommal nem járó fekély (általában a nemi szerveken vagy a szájban), duzzadt nyirokcsomók, testszerte megjelenő kiütések, láz, rossz közérzet, hajhullás. A későbbi szakaszokban idegrendszeri, szív- és érrendszeri problémák is kialakulhatnak, ha nem kezelik időben; antibiotikummal azonban gyógyítható.

