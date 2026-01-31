Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. január 31. 13:27 ::

"Vegyük el a határon túliak szavazati jogát!" - itt az 1 százalékos Mézga Aladár-párt végső megoldása

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke egy budapesti szállodában tartotta meg első évértékelő beszédét a párt elnökeként. A pártelnök úgy fogalmazott, hogy 2025 nehéz év volt, ami után döbbenten nézik, hogy számos elv és érték - "Európa, demokrácia, pluralizmus, egymás tisztelete, kisebbségi jogok, szabad szerelem, igazságosság, szolidaritás, empátia" - már csak a baloldaliaknak fontos, mintha sokan elfelejtették volna, hogy miért akarják az Orbán-rendszer végét, olvasható az MTI Nemzeti Közleménytárához eljuttatott dokumentumban.



Kiderült, hogy a teljes magyar jobboldal remeg a DK megsemmisítéséért... (kép: YT/Index)

(ja, az egyik "ártatlan" épp 500 ezerről ötmillióra emelte az "alkotmányos költségeit" - a szerk.), megüzenve a hatalomnak, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni, A DK elnöke kiállt a közelmúltban "ártatlanul meghurcolt" DK-s politikusok mellett, megüzenve a hatalomnak, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni,

hiába remeg a teljes magyar jobboldal a DK megsemmisítéséért.

(értsd: Európai Egyesült Államok - a szerk.) pedig már csak a DK-nak fontos. A Jákob Péter leigazolásával különösen magabiztossá vált Dobrev szerint a legfontosabb ügyekben a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk együtt szavaznak az Európai Parlamentben, az erős Európapedig már csak a DK-nak fontos.

A csak a DK által képviselt ügyek között Dobrev Klára kiemelte a határon túli nemzettestvéreink szavazati jogának ügyét. Dobrev arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint már most közel félmillióan regisztráltak a határon túlról a 2026-os választásra, ez pedig kétszer annyi ember, mint ahányan 2022-ben szavaztak a gúnyhatáron túlról.

A fekete öves magyargyűlölők szavazataiért lehajoló pártelnök ezzel kapcsolatban elmondta:

"Vegyük el a határon túliak szavazati jogát!

Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét!" Dobrev hozzátette, hogy ha a Fidesznek, a Tiszának és a Mi Hazánknak valóban a nemzet egysége volna fontos, akkor ők is elvennék a határon túliak szavazati jogát. "De nem az a fontos nekik".

Az Apró-unoka végül azzal zárta beszédét, hogy a DK-sok joggal büszkék arra, hogy nem váltogatják az értékrendjüket, nem váltogatják a világnézetüket és nem váltogatják az aktuális mondanivalójukat annak megfelelően, hogy hogyan fúj a szél. "A mi feladatunk, hogy ezt az országot újra egy szabad, igazságos, európai magyar, köztársasággá alakítsuk" - tette hozzá.