Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke egy budapesti szállodában tartotta meg első évértékelő beszédét a párt elnökeként. A pártelnök úgy fogalmazott, hogy 2025 nehéz év volt, ami után döbbenten nézik, hogy számos elv és érték - "Európa, demokrácia, pluralizmus, egymás tisztelete, kisebbségi jogok, szabad szerelem, igazságosság, szolidaritás, empátia" - már csak a baloldaliaknak fontos, mintha sokan elfelejtették volna, hogy miért akarják az Orbán-rendszer végét, olvasható az MTI Nemzeti Közleménytárához eljuttatott dokumentumban.
A DK elnöke kiállt a közelmúltban "ártatlanul meghurcolt" DK-s politikusok mellett (ja, az egyik "ártatlan" épp 500 ezerről ötmillióra emelte az "alkotmányos költségeit" - a szerk.), megüzenve a hatalomnak, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni,
hiába remeg a teljes magyar jobboldal a DK megsemmisítéséért.
A Jákob Péter leigazolásával különösen magabiztossá vált Dobrev szerint a legfontosabb ügyekben a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk együtt szavaznak az Európai Parlamentben, az erős Európa (értsd: Európai Egyesült Államok - a szerk.) pedig már csak a DK-nak fontos.
A csak a DK által képviselt ügyek között Dobrev Klára kiemelte a határon túli nemzettestvéreink szavazati jogának ügyét. Dobrev arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint már most közel félmillióan regisztráltak a határon túlról a 2026-os választásra, ez pedig kétszer annyi ember, mint ahányan 2022-ben szavaztak a gúnyhatáron túlról.
A fekete öves magyargyűlölők szavazataiért lehajoló pártelnök ezzel kapcsolatban elmondta:
"Vegyük el a határon túliak szavazati jogát!
Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét!" Dobrev hozzátette, hogy ha a Fidesznek, a Tiszának és a Mi Hazánknak valóban a nemzet egysége volna fontos, akkor ők is elvennék a határon túliak szavazati jogát. "De nem az a fontos nekik".
Az Apró-unoka végül azzal zárta beszédét, hogy a DK-sok joggal büszkék arra, hogy nem váltogatják az értékrendjüket, nem váltogatják a világnézetüket és nem váltogatják az aktuális mondanivalójukat annak megfelelően, hogy hogyan fúj a szél. "A mi feladatunk, hogy ezt az országot újra egy szabad, igazságos, európai magyar, köztársasággá alakítsuk" - tette hozzá.