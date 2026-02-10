A Telex tegnap megjelent, a gödi Samsung gyár működésével foglalkozó cikke valótlanságokat tartalmaz. A Pest Vármegyei Kormányhivatal - mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként - rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét - írják közleményükben.

Hozzáteszik:

A Pest Vármegyei Kormányhivatal mindig eljárt az esetleges szabálytalanságokkal szemben, szakmai alapon, mindenfajta politikai befolyástól mentesen. A Pest Vármegyei Kormányhivatal - ahogyan az elmúlt években is folyamatosan - az üzemet kiemelten, rendszeresen ellenőrizi. Amikor a vizsgálatok során a hatóság jogsértést tapasztal - a határérték túllépéseket is beleértve - a jogszabályokban rögzített intézkedéseket teszi meg, illetve szükség esetén szankcionálja a vállalatot, munkavállaló veszélyeztetése esetén pedig a legszigorúbban jár el. A Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet.

A Kúria 2026. február 3-án kelt döntésének értelmében a gyár az egységes környezethasználati engedélyét visszakapja; működését tovább folytathatja.