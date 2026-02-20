Anyaország :: 2026. február 20. 14:52 ::

Feljelentést tett a Mi Hazánk befolyással üzérkedés, vesztegetés és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt

Orbán Viktorig és Magyar Péterig érő maffiahálózatról rántotta le a leplet Toroczkai László legutóbbi videójában, melyben részletesen beszámolt a felszámoló maffia működéséről.

A pártelnök kezében lévő bizonyítékok azonban az ő, illetve dr. Fiszter Zsuzsanna megítélése szerint is kellő súllyal bírnak, így a mai napon megtették a feljelentést befolyással üzérkedés, vesztegetés és más bűncselekmények gyanúja miatt, írja a Magyar Jelen.

Világossá vált, hogy nem csak végrehajtó maffia, hanem felszámoló maffia is működik Magyarországon. Nem állunk le addig, ameddig fel nem számoljuk ezeket a fehérgalléros bűnszervezeteket is - szögezte le Toroczkai László.