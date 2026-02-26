Anyaország, Videók :: 2026. február 26. 13:02 ::

Tűzeset és robbanás a komáromi akkugyárban

Egy, az Átlátszó birtokába került videó szerint tűz keletkezett, majd kirobbant az ajtó a komáromi SK Battery Manufacturing Kft. gyárának B14-es számú épületében, ahol a gyártott akkucellák minőség-ellenőrzését végzik.

A lap nem azonosította pontosan, hogy mikor készült a felvétel, de információik szerint többször fordult elő tűzeset és robbanás a gyárnak ezen a részlegén.

Információik szerint hatósági vizsgálatokra ezekben az esetekben nem került sor.

Az Átlátszó értesülései, illetve a hozzájuk eljutó dokumentumok és videófelvételek alapján úgy tudja, hogy a B14-es épületben az akkucellák és -modulok tűzzel járó biztonsági tesztelése is folyik, de a gyár környezethasználati engedélye és biztonsági jelentése ilyen típusú vizsgálatot nem említ az üzemben zajló minőség-ellenőrzési tevékenységek közt.

