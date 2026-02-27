Anyaország :: 2026. február 27. 11:03 ::

Lázár: Magyar Péter folyton Zelenszkijjel egyeztet, mégsem akadályozza meg az ezerforintos benzinárat

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a magyarok helyett az ukránok mellé állt, azonnal tisztázza, miben állapodott meg az ukrán elnökkel - mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában.

Lázár János azzal kezdte a videóját, hogy a makóiak mind arról beszéltek péntek reggel: attól félnek, ezer forint lesz az üzemanyag ára az "ukránok zsarolása és fenyegetése miatt". (Persze a fideszes kommunikáció mindent megtesz, hogy ezerforintos benzinnel ijesztgessenek, mert mindig csak arra elég a kétharmaduk, sosem a problémák megoldására - a szerk.)

Megszólalt Magyar Péter is, de ő nem a magyarok, hanem az ukránok mellé állt - jelentette ki a miniszter.

Úgy fogalmazott: "ahelyett, hogy felhívta volna Zselenszkijt, és megnyitották volna a kőolajvezetéket, az ukránok mellett tette le a voksát".

A politikus azt mondta: Brüsszelben úgy tudják, hogy Magyar Péter folyamatos kapcsolatban van az ukránokkal, Zelenszkij egyeztet Magyar Péterrel.

"Felszólítjuk, azonnal tisztázza miben egyeztek meg a magyarok kárára két héttel ezelőtt Münchenben" - zárta videóját Lázár János.

