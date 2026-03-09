Anyaország :: 2026. március 9. 12:08 ::

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán a növekvő olajárak miatt

Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen - közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Orbán Viktor azt mondta: az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult. Ebben a helyzetben a Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti immár nem csak Magyarország és Szlovákia, de az egész Európai Unió számára - hangsúlyozta.

Úgy folytatta, hogy a veszély elhárításához két döntésre van szükségünk: egész Európában felül kell vizsgálnunk és fel kell függesztenünk minden, az orosz energiára kivetett szankciót. Ezt hétfőn egy levélben kezdeményeztem Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszonynál - tette hozzá.

"Itthon pedig meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését. Az ülés után ismét jelentkezem" - fogalmazott a miniszterelnök.

(MTI)