Anyaország :: 2026. március 9. 15:02 ::

"Rendkívüli árazás" lép életbe a Mol-kutakon

Az Index információi szerint a Mol levélben tájékoztatta a partnereit arról, hogy töltőállomásain „rendkívüli árazás” lép életbe. A tájékoztatás alapján az új árak szerint a benzin literenként 619 forintba, a dízel pedig 639 forintba kerül majd – a változtatás azonnal életbe is lép. A lap birtokába jutott levélben arra is felhívják a figyelmet, hogy a kutak üzemeltetői ellenőrizzék a megjelenő üzemanyagárakat, és ennek megfelelően frissítsék a totemoszlopokon feltüntetett árakat.

Látványos fordulatot hozott a tavasz eleje az üzemanyagpiacon: az év első heteiben még viszonylag stabil árak jellemezték a magyar nagykereskedelmi piacot, február végén egy geopolitikai sokk gyors drágulást indított el. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása nyomán a nemzetközi olajárak megugrottak, amelynek hatása néhány nap késéssel a hazai üzemanyagárakban is megjelent. Az adatok alapján jól látszik, hogyan reagált a magyar piac a globális energiapiaci feszültségekre.

Januárban és február első felében a benzin nagykereskedelmi ára nagyjából 556–565 forint között alakult literenként, míg a gázolaj ára 567–576 forintos sávban ingadozott. Ez az időszak kiegyensúlyozott, kis kilengésekkel járó ármozgást mutatott, amely a nemzetközi olajpiac viszonylagos nyugalmát tükrözte. Március elejére azonban már egyértelműen felgyorsult a drágulás.

A 95-ös benzin ára február közepi, körülbelül 564 forintos szintről március 9-re 585 forintra emelkedett, ami több mint húszforintos növekedést jelent. A gázolaj esetében még erőteljesebb volt a reakció: a február közepi nagyjából 576 forintos szintről 629 forintra ugrott az ár, vagyis több mint ötven forinttal drágult literenként.

Meredeken emelkedett az olaj ára hétfő hajnalban. Közép-európai idő szerint fél hatkor az amerikai könnyűolaj, a WTI hordónként 115,13 dolláron állt, ami 26,66 százalékos napi emelkedésnek felel meg. Ez 2020 áprilisa óta a legnagyobb egynapos drágulás, az ár pedig 2022 júniusa óta a legmagasabb szintre emelkedett, miután a jegyzés már a múlt héten is 35,6 százalékkal nőtt.

A brent olaj ára hordónként 115,91 dollár volt hétfő hajnalban, ami 25,05 százalékos emelkedést jelent. Ez szintén 2020 áprilisa óta a legnagyobb egynapos növekedés, az ár pedig 2022 júniusa óta a legmagasabb szintre került. A brent jegyzése az elmúlt héten összességében 27 százalékkal emelkedett.