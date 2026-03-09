Anyaország :: 2026. március 9. 15:35 ::

Kocsis Máté: a Magyarország területén történt gyanús pénzmozgásokat ki kell vizsgálni, ezért új eszközöket kap a NAV

Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, amelyeket tisztázni kell, ehhez szükséges, hogy "további eszközöket adjunk a NAV kezébe" - közölte a Fidesz parlamenti frakcióvezetője hétfőn a Facebookon.

Kocsis Máté Jelentés a nemzetbiztonsági bizottság mai üléséről című bejegyzésében azt írta: "Ennek okán törvényjavaslatot nyújtottunk be, melyet kivételes eljárásban tárgyalunk".

Úgy fogalmazott: a törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen.

Kocsis Máté közölte: "valamennyi nemzetbiztonsági szolgálat feltárása alapján hamis az a baloldali híresztelés, amely Panyi Szabolcs újságíróhoz köthető, és a választások orosz befolyásolására vonatkozik". A Panyi Szabolcs cikkében megnevezett konkrét vagy más, ilyen irányú tevékenységet folytató személyek magyarországi tartózkodását és tevékenységét semmilyen információ nem támasztja alá, erre vonatkozóan más országok szolgálatai sem rendelkeznek konkrét információval - ismertette.

Úgy folytatta: ez a hamis vád a baloldali médiumok és politikusok részéről csak egy szánalmas kísérlet arra, hogy eltereljék a figyelmet Zelenszkij elnök fenyegetéséről, és egyéb beavatkozási kísérleteiről a magyar választásokba. Valójában Zelenszkij akar ukránbarát kormányt Magyarországon, és az ukránok ezért akarnak beavatkozni a magyar választásokba - fűzte hozzá.

Kocsis Máté arra is kitért, hogy a nemzetbiztonsági bizottság január 9-én megismert tájékoztatójához, amely az ukránok és a Tisza Párt kapcsolatát tárja fel, további kérdéseket tettek fel a testület tagjai. Hamarosan a nyilvánosság számára is megismerhetők lesznek a dokumentumok - olvasható a bejegyzésben.

(MTI)