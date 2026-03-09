Anyaország :: 2026. március 9. 16:49 ::

Toroczkai: azonnal le kell állítani az áramszállítást is Ukrajnába

A Mi Hazánk már háromszor nyújtotta be az Országgyűlésnek azt a javaslatot, hogy csökkentsék az üzemanyagok jövedéki adóját. A parlament gazdasági bizottsága éppen ma szavazta le újra a Mi Hazánk ez irányú javaslatát - írja X-bejegyzésében a pártelnök-frakcióvezető, alább a folytatás.

Most azonban az olajárrobbanás miatt nem halogatható tovább ez az intézkedés! Ahogy a jelenlegi állás szerint átmenetileg az üzemanyagárstop is indokolt.

Erőteljesebben kell fellépni Ukrajna zsarolásával szemben is, nem kérdés, hogy Magyarországnak, ahogy Szlovákiának, sőt Európának is szüksége van az orosz olajra. Ennek érdekében nem elég a dízelexportot leállítani, hanem azonnal le kell állítani az áramszállítást is Magyarországról Ukrajnába. Tavaly hazánk volt a legnagyobb villamosenergia-exportőr Ukrajnában, ahova az összes import 42 százaléka Magyarországról érkezett.

Az olajárrobbanás fő oka azonban az Izrael és az Amerikai Egyesült Államok által indított háború a Közel-Keleten. Orbán Viktornak ez ellen is fel kellene szólalnia, és most is fel kellene hívnia a két barátját, Benjamin Natanjahu izraeli miniszterelnököt és Donald Trump amerikai elnököt. Orbán Viktor azonban erről hallgat.

A Mi Hazánk nem csak Ukrajnában, hanem a Közel-Keleten is békét akar!