Annyira aggódik a kormány a zsidók biztonságáért, hogy még a belgiumi robbantás miatt is összeszorult a szívük

A zsidó közösségek biztonságát meg fogjuk védeni, a magyar kormány a megnövekedett kockázatokra tekintettel fokozta a készültséget, és biztonsági óvintézkedéseket vezetett be - közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn a Facebookon.

Bóka János azt írta bejegyzésében: "a mai napon robbanás történt a belgiumi Liege egyik zsinagógája előtt". Hozzátette, az elmúlt években a tömeges illegális migráció következtében Európa-szerte megszaporodtak az antiszemita támadások. A közel-keleti konfliktus pedig tovább növelte a terrorfenyegetettség szintjét a kontinensen.

Közölte: a fokozódó biztonsági kockázatokra tekintettel a napokban felvette a kapcsolatot a magyarországi zsidó hitközségek vezetőivel. Az ilyen helyzetekben különösen fontos, hogy a zsidó közösségek és intézményeik megfelelő védelemben részesüljenek - emelte ki, majd hozzátette: a magyar kormány a megnövekedett kockázatokra tekintettel fokozta a készültséget, és biztonsági óvintézkedéseket vezetett be.

Magyarország következetesen fellép az antiszemitizmus minden formája ellen - írta, majd úgy folytatta: "a zsidó közösségek biztonságát meg fogjuk védeni a készülő újabb migrációs hullám esetében is".

(MTI nyomán)