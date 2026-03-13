Újabb választási megfigyelőket vett nyilvántartásba az április 12-ei országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén.

A választási eljárási törvény szerint az országgyűlési választáson pártlistát állító jelölőszervezetek a Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé legfeljebb öt-öt megfigyelőt bízhatnak meg a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére. Az NVI pénteki ülésén öt, a Demokratikus Koalíció által az NVI mellé bejelentett megfigyelőt vett nyilvántartásba.

A külképviseletekre az országgyűlési választáson jelöltet állító jelölőszervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként két-két megfigyelőt bízhatnak meg a külképviseleti választási iroda munkájának és a külképviseleti szavazás menetének figyelemmel kísérésére. A közös jelöltet állító jelölőszervezetek együttesen jogosultak két megfigyelő megbízására.

A pártlistát és nemzetiségi listát állító szervezetek két-két megfigyelőt bízhatnak meg az országgyűlési egyéni választókerületi (oevk) székhely településekre, a megfigyelők jelen lehetnek a szavazási irat leadására szolgáló urna felügyeleténél.

A megfigyelőket április 2-án 16 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

(MTI)