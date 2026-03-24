2026. március 24. 16:25

Toroczkai: erős a gyanú, hogy a mai napig fennáll a kapcsolat Magyar Péter és a NER között

Toroczkai László sajtótájékoztatót tartott, miután kihallgatták a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen. A Mi Hazánk elnöke szerint erős a gyanú, hogy a mai napig fennáll a kapcsolat a NER és Magyar Péter között, írja a Magyar Jelen.

A nemzeti ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje sajtótájékoztatóját azzal kezdte, hogy felelevenítette azt a videóját, melyből kiderül: a felszámolói piac átalakításának idején Magyar Péter gyanús körülmények között, túlárazottan adta el V. kerületi ingatlanát Jellinek Dániel érdekköre számára. A névtelen végrehajtótól kapott levél és hangfelvétel alapján nem lehet kizárni, hogy Magyar Péter azóta is részesül a felszámoló maffia bevételeiből, így pedig továbbra is élhet az összefonódás a NER és a Tisza Párt elnöke között.

Miután feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, Toroczkai Lászlót és Fiszter Zsuzsannát a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen hallgatták ki kedd délután. Az ügyészek arra voltak kíváncsiak, hogy kik szerepelnek a hangfelvételen, kiktől kapták az információkat, illetve mire alapozzák a költségvetési csalás, a vesztegetés, illetve egyéb korrupciós bűncselekmények gyanúját.

Nincs magyarázat 150 millió forint eredetére

Toroczkai kiemelte, hogy fizikai képtelenség, amit Magyar Péter és Varga Judit 2021-ben állított, miszerint a 192 millió forintos hitelüket megtakarításaikból, illetve az V. kerületi ingatlan eladásából törlesztették: Varga vagyonnyilatkozata szerint ugyanis ekkoriban 9,3 millió forint megtakarítással rendelkezett, a KSH akkori adatai szerint pedig az ingatlan környékének átlagárai közel sem fedezték volna a hiteltartozás kifizetését.

A pártelnök szerint az adásvétel megtörténte és a készpénzállomány körüli kérdőjelek csak tovább erősítik azt a gyanút, hogy az informátoruktól kapott információk megfelelnek a valóságnak, és Magyarnak valóban köze lehetett a felszámoló maffia tevékenységéhez mint haszonélvező.

Se Magyar, se Jellinek nem hozza nyilvánosságra a szerződést

A Toroczkai által felhozott vádakat Magyar korábban elutasította, állítása szerint teljesen szabályosan, piaci áron kelt el az ingatlan. A nemzeti ellenzéki párt elnöke szerint ugyanakkor gyanúra ad okot, hogy egyik érintett sem hajlandó nyilvánosságra hozni az adásvételi szerződést, amivel minden vádat egyszerűen tisztázni lehetne.

Toroczkai szerint a választások előtt három héttel többet érdemelnek az emberek, Magyar pedig tartozik azzal a választópolgároknak, hogy pontot tesz az ügy végére.

A Magyar Jelen kérdésére a Mi Hazánk elnöke elmondta, hogy jelenlegi információik alapján a Magyar–Jellinek kapcsolat egészen a mai napig fennállhat, a Tisza Párt elnöke pedig továbbra is részesülhet a felszámoló maffia bevételeiből.