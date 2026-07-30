Külföld :: 2026. július 30. 21:36 ::

Kitilthatják vagy kitoloncolhatják Argentínából azokat, akik argentinellenes magatartást tanúsítanak

Javier Milei argentin elnök kormánya csütörtökön rendeletet tett közzé a hivatalos közlönyben, amely megtiltja az országba történő belépést, illetve lehetővé teszi a kitoloncolást "minden külföldi esetében, aki gyűlöletbeszédet terjeszt vagy arra buzdít" az argentin nép vagy az ország ellen.

A bevándorlási törvényt módosító rendeletet kísérő közleményben Javier Milei "az Argentin Köztársaság és az argentinok elleni minapi ellenséges megnyilvánulásokkal" indokolta a döntést, amelyet még a parlamentnek is meg kell erősítenie.

A rendeletben a kormány leszögezi, hogy az elmúlt időben elszaporodtak az argentin emberek, a kultúrájuk és a nemzeti azonosságuk elleni gyűlöletbeszédek és ellenséges fellépések, és ez "veszélyt jelent minden argentinre, és befolyással van a harmonikus együttélésre és a társadalmi békére".

A rendelet hangsúlyozza, hogy az új rendelkezések semmilyen esetben sem vonatkoznak ideológiai egyet nem értés, illetve politikai, akadémiai vagy állampolgári bírálat esetére, amely az alkotmányos jogok legitim gyakorlását jelenti.

A döntésre azután került sor, hogy az argentin kormány állítólagos argentinellenes kampányra vonatkozó vádakat hangoztatott a közösségi médiában megfogalmazott bírálatok miatt Argentínának a labdarúgó világbajnokság döntőjében Spanyolországgal szemben elszenvedett vereségét követően.

Milei július 26-án azt állította, hogy részben a brazil kormány finanszírozta ezt a kampányt Mexikó és az amerikai Demokrata Párt segítségével.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök tagadta, hogy bármiféle argentinellenes kampányt folytatna a kormánya.

Pablo Quirno argentin külügyminiszter az argentinokat "sértegető" személyiségek között említette Rosalía spanyol énekesnőt, aki csütörtökön érkezett koncertturnéra, Buenos Airesbe, valamint Samuel L. Jackson és Javier Bardem filmszínészeket.

(MTI)