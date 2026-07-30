Külföld, Háború :: 2026. július 30. 22:04 ::

"Az antiszemitizmus nem múló fellángolás többé, ez az új normalitás"

Több mint 30 éve nem volt olyan sok halálos áldozatuk az antiszemita támadásoknak világszerte, mint 2025-ben - állapította meg jelentésében az amerikai Rágalmazásellenes Liga (ADL).

Húsz embert gyilkoltak meg tavaly antiszemita indíttatású erőszakcselekményekben Sydney-ben, Manchesterben, Washingtonban és Boulderben. A zsidó diaszpóra számára így 2025 volt a "legpusztítóbb" év 1994 óta, amikor 85 ember halt meg a Buenos Aires-i zsidó központ ellen elkövetett robbantásos merényletben - közölték.

Az ADL jelentésében több mint 23 ezer antiszemita incidenst jegyzett fel a hét vizsgált országra - Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Argentína, Ausztrália - vonatkozóan. Ezekben az államokban élnek Izraelen kívül a legnagyobb lélekszámú zsidó közösségek, amelyek a diaszpóra több mint 90 százalékát teszik ki. Az itt rögzített antiszemita incidensek száma 136 százalékos, az erőszakos támadások száma pedig 97 százalékos emelkedést mutat a Hamász 2023. októberi kitörését megelőző évhez képest.

"Az antiszemitizmus nem múló fellángolás többé, ez az új normalitás" - figyelmeztetett a New York-i székhelyű szervezet, amely felszólította a kormányokat, hogy "ne csak utólag reagáljanak a zsidókat ért támadásokra", hanem kezdjenek el megelőző lépéseket tenni. Az ADL szerint nagyobb finanszírozásra van szükség a biztonság terén, szigorúbb jogszabályok kellenek, és a közösségi oldalaknak be kellene tartaniuk a saját szabályaikat.

A legsúlyosabb antiszemita támadást 2025-ben Sydney-ben, a Bondi Beach nevű strandon követte el decemberben két férfi, aki 15 embert lőtt agyon egy hanukai rendezvényen. Két hónappal korábban, jom kippur ünnepén a nagy-britanniai Manchesterben ért támadás egy zsinagógát, ott két zsidót gyilkoltak meg. Washingtonban és a Colorado állambeli Boulderben pedig három halálos áldozata volt két antiszemita támadásnak májusban, illetve júniusban.

(MTI nyomán)