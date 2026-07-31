Külföld :: 2026. július 31. 08:19 ::

Volgográdban folytatták a webáruháztalanítást az ukrán drónok

Tűz ütött ki a Wildberries vezető orosz webáruház volgográdi logisztikai létesítményében dróntámadás következtében, az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt - közölte péntek reggel a cég sajtószolgálata.

Andrej Bocsarov, a volgográdi régió kormányzója arról számolt be, hogy egy lakótömb és egy családi ház is megrongálódott, és tűz keletkezett az üzemanyag- és energiaipari komplexum egyik ipari létesítményében, valamint raktárépületekben. A régióban a tömeges ukrán dróntámadás következtében öt civil sebesült meg.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 371 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet lőtt le 11 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött.

A tárca közölte, hogy csütörtök este Odesszában orosz csapás ért az ukrán fegyveres erők számára szánt üzemanyagot és kenőanyagot tároló tartályokat és egy, a kikötőbe tartó, katonai rakományt szállító hajót.

(MTI)

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