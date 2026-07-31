Háború :: 2026. július 31. 08:35 ::

Beleegyezett a teljes gázai lefegyverzésbe a Hamász - a különböző oldalakhoz kötődő források ezt állítják

A Hamász palesztin militáns csoport beleegyezett a Gázai övezet lefegyverzésébe és demilitarizációjának támogatásába - közölte több, az ügyhöz közel álló amerikai és Hamász-forrás, emellett az Al-Dzsazíra is arról ír, hogy megkapta a megállapodás szövegét. t.

Röviddel korábban Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok által kezdeményezett Béketanács megállapodásra jutott a gázai övezet teljes leszereléséről.



Fotó: Dawoud Abu Alkas / Reuters

A terv részleteit a következő hetekben még ki kell dolgozni - közölték források. Pontosabb ütemterv csak akkor lehetséges, ha minden fázis kapcsán egyezség születik.

Donald Trump a Truth Social platformján azt írta, hogy a leszerelés szakaszosan valósul majd meg. Amint az befejeződik, az izraeli erők kivonulnak, és a nemzetközi stabilizációs erők (ISF) az új palesztin hatósággal együttműködve őrködnek Gáza biztonságán.

Az ISF korlátozott létszámú egységei a Béketanács által kidolgozott terv keretében települhetnek a főként palesztinok lakta Gázai övezetbe.

Egy magas rangú Hamasz-tisztviselő megerősítette, hogy a megállapodás valóban tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a csoport fegyvereire, valamint az izraeli erők fokozatos kivonására vonatkoznak a Gázai övezetből.

Donald Trump 20 pontos gázai béketerve értelmében a tűzszünet második fázisában kerül sor a Hamász leszerelésére és az izraeli erők fokozatos kivonására a területről. A terv azt is előírja, hogy egy palesztin technokratákból álló bizottság (NCAG) vegye át a napi kormányzást a Gázai övezet háborúból való kilépésének átmeneti szakaszában. Ez már részben meg is történt, miután július elején lemondott a Hamász Vészhelyzeti Bizottságnak nevezett kormánya, hogy átadja a Gázai övezetet polgári igazgatását az új, technokratákból álló bizottságnak.

"Trükkök és kompromisszumok nélkül"

Izraeli tisztviselők csütörtökön közölték: a Hamász úgy tűnik, elfogadta a teljes lefegyverzést a gázai tűzszünet következő szakaszáról szóló megállapodás részeként. Korábban a palesztin rszervezet ettől teljesen elzárkózott, majd csak a nehézfegyverek lehetséges leadásáról beszélt.

Nehéz elhinni, de az izraeli nyilatkozatok arra utalnak, hogy itt a fordulat a „gázai terroristák” lefegyverzésének ügyében. Palesztin források is a Hamász fegyvereivel, Gáza jövőbeli igazgatásával és az esetleges izraeli kivonulással kapcsolatos előrelépésről számoltak be – írja a Ynet izraeli portál.

„A helyzet pozitív irányba halad. Úgy tűnik, a Hamász megadta magát, és beleegyezett a teljes és abszolút leszerelésbe” – mondták a tárgyalásokat ismerő tisztviselők, akik szerint a javasolt megállapodás – amennyiben aláírják – „szigorú és részletes lesz, trükkök és kompromisszumok nélkül”, és előírja a nehéz- és könnyűfegyverek, az alagutak, a fegyverraktárak és a gyártóüzemek felszámolását.

(MTI - Neokohn nyomán)

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