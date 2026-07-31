Külföld :: 2026. július 31. 09:57 ::

Előzetesben a medjugorjei rongáló

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezte a szarajevói bíróság azt a 31 éves lengyel férfit, akit a Bosznia-Hercegovina déli részén található medjugorjei Mária-kegyhely megrongálásával gyanúsítanak.

Bartlomiej Krakowiak Wlodzimierzt kedden vették őrizetbe, néhány órával azt követően, hogy a gyanú szerint több rongálást követett el a zarándokhelyen.

Az ügyészség szerint a gyanúsított sértő feliratokkal rongálta meg a jelenések dombján álló Mária-szobrot, majd felgyújtotta a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát. A szobor arcát és kezeit fekete festékkel kente be, a talapzatára pedig azt írta: "szoknyás ördög". Emellett a környéken több helyen is sértő üzeneteket tartalmazó transzparenseket helyezett el. Az egyik lengyel nyelvű molinón a medjugorjei látnokokat csalónak nevezte.

A helyi sajtó beszámolója szerint a férfi ügyvédjén keresztül beismerte tettét. Az ügyészség rongálás, vallási kegyhely megrongálása és gyűlöletkeltés miatt indított ellene eljárást. Amennyiben bűnösnek találják, akár nyolc év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Az ügyészség közlése szerint a férfi két hónappal ezelőtt érkezett Bosznia-Hercegovinába, és tettét előre eltervezte.

Medjugorje 1981 óta a katolikus világ egyik legismertebb zarándokhelye, évente több százezer zarándok keresi fel a világ minden tájáról. 1981-ben hat fiatalnak - állításuk szerint - többször is megjelent Szűz Mária, közülük többnek azóta is, és különféle üzeneteket, néhányukra titkokat bízott, amelyeket csak az ő engedélyével hozhatnak nyilvánosságra. A Szentszék hivatalos vizsgálatot folytat, állandó vizitátort is küldött Medjugorjébe, de eddig nem foglalt állást a jelenések hitelessége mellett, bár ellene sem. A néhai Ferenc pápa minden évben hosszú levélben üdvözölte a Mladifestet, és 2019-ben engedélyezte az egyházmegyéknek, plébániáknak, hogy hivatalosan is szervezzenek zarándoklatokat Medjugorjébe, nem csak privát formában, mint addig.

(MTI)