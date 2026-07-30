Friss hírek :: 2026. július 30. 19:04 ::

Nem szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket a mohácsi komp péntektől

Péntek hajnaltól szünetel a 2,5 tonna össztömeget meghaladó járművek szállítása a Mohács-Újmohács kompátkelőhelyen a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt - közölte a Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. csütörtökön a honlapján.

A közlemény szerint a július 31-én 5 óra 20 perctől élő korlátozás miatt az érintett járművek tulajdonosainak és vezetőinek más átkelési lehetőséget kell választaniuk.

A kerülés a legközelebbi Duna-hidakon, így Baján vagy a Szerbia irányába tartók számára a horvátországi Kiskőszegen keresztül Bezdán felé lehetséges.

A csütörtöki bejelentést megelőzően a társaság július közepétől már az 5 tonna össztömeget meghaladó járművek szállítását is leállította.

A korlátozást csak abban az esetben oldják fel, ha ezt a Duna vízállása lehetővé teszi.

A kompozók a +3669330132-es telefonszámon kérhetnek tájékoztatást az átkeléssel kapcsolatos aktualitásokról.

(MTI)