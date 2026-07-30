Anyaország :: 2026. július 30. 23:00 ::

Bóna: jelentősen változik az országos jégkármérséklő rendszer működése

Jelentősen változik az országos jégkármérséklő rendszer (JÉGER) működése, miután az Agrárkamara által a minisztérium felkérésére végzett felmérés alapján országosan a gazdák kétharmada a JÉGER leállítását kéri - közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Bóna Szabolcs a videóban elmondta, hogy az elmúlt hetekben sok vita alakult ki a JÉGER működése körül. Az idei rendkívüli aszály miatt sok gazdálkodóban merül fel a kérdés: a rendszernek lehet-e szerepe a csapadékhiányban?

Kiemelte: azt ígérte, hogy ebben a kérdésben nem politikai döntést fognak hozni, hanem megkérdezik az érintetteket.

Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az Agrárközgazdasági Intézet tudományos módszertana alapján országosan reprezentatív felmérést készített 5000 gazdálkodó megkérdezésével. A felmérés megyénként és növénykultúránként is reprezentatív képet ad a gazdálkodók véleményéről.

Az eredmény egyértelmű: országosan a megkérdezett gazdák 66,1 százaléka a JÉGER rendszer működésének szüneteltetése ellen, 24,5 százaléka pedig a működés fenntartása mellett foglalt állást - mondta.

Jelezte, hogy a megyei eredmények jelentős eltéréseket mutatnak: a Dunántúlon több térségében a gazdák többsége továbbra is bízik a rendszerben, Vas megyében a megkérdezettek 65,5 százaléka, Somogyban 55,7, Baranya megyében 52, Zalában pedig 50,5 százaléka a JÉGER működtetését kérte.

"Én azt ígértem, hogy tiszteletben tartjuk a gazdák akaratát" - fogalmazott a miniszter. Ezért - tette hozzá - azokban a megyékben, ahol a többség a szüneteltetés mellett foglalt állást, a rendszert nem indítják be, ahol pedig a gazdák többsége a JÉGER működése mellett döntött, a rendszer továbbra is működik majd, de a gazdák jelzéseit figyelembe véve csak akkor kapcsol be, ha a Hungaromet előrejelzése legalább 80 százalékos valószínűséggel jelzi a jégesőt.

A miniszter hangsúlyozta, ez nem tudományos döntés arról, hogy a JÉGER-rendszer okoz-e aszályt vagy sem. Erre a kérdésre a tudomány adhat választ, ezért független tudományos testület vizsgálja meg a rendszer működését, annak környezeti és mezőgazdasági hatásait. A jövőben mindenki számára megnyugtató, tényeken alapuló döntéseknek kell születniük.

(MTI nyomán)