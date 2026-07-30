Külföld, Háború :: 2026. július 30. 20:15 ::

Az orosz pénzügyi felügyelet felvette a terroristák nyilvántartásába a Telegram-alapító Pavel Durovot

Felvette Pavel Durovot, a Telegram üzenetküldő alkalmazás társalapítóját a terroristák és szélsőségesek listájára az orosz pénzügyi felügyelet (Roszfinmonitoring). A Roszfinmonitoring erről csütörtökön számolt be a honlapján.

A lajstromba került személyek és szervezetek számára tilos a sajtóval való együttműködés, az internetes információközlés, a nyilvános rendezvények szervezése, a választásokon való részvétel, valamint bármilyen olyan pénzügyi szolgáltatást igénybe vétele, amely nem kapcsolódik adófizetéshez, bérkifizetéshez vagy kártérítéshez.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) csütörtökön jelentette be, hogy nemzetközi körözést készülnek elrendelni Durov ellen, akivel szemben terrorista tevékenység elősegítése címén büntetőeljárás indult. Az orosz hatóság azt kifogásolta, hogy a Telegram üzemeltetői nem távolították el azokat a csatornákat, amelyeket az ukrán titkosszolgálatok terrorcselekmények és tömeggyilkosságok előkészítésére használtak.

Az eljárás a Dajvincsik társkereső szolgáltatás ügyében indult, amelyen ukrán ügynökök magukat lányoknak kiadva ismerkednek oroszok fiatalemberekkel, akiknek adathalász linkeket küldtek, vagy arra kérték őket, hogy adják meg a lakhelyük vagy közterületek, bevásárlóközpontok, iskolák koordinátáit. Ezt követően a megtévesztett fiatalokkal olyanok léptek kapcsolatba, akik magukat orosz bűnüldöző szervek munkatársainak mondták, és "fenyegetések, megfélemlítés és pszichológiai nyomásgyakorlás segítségével" bűncselekmények elkövetésére vették rá őket.

Tavaly júliustól kezdve az FSZB az orosz belügyminisztériummal és a Nyomozó Bizottsággal (SZK) együttműködve 16 régióban 46 személyt, 12-22 év közötti orosz állampolgárokat vettek őrizetbe. Azok ellen, akik elérték a büntethetőségi korhatárt, vádat emeltek.

(MTI)