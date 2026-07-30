Háború :: 2026. július 30. 21:18 ::

Előrelépésről számoltak be a Hamász lefegyverzéséről a Kairóban folytatott tárgyalásokon

Előrelépésről számoltak be a Hamász lefegyverzéséről a Kairóban folytatott tárgyalások résztvevői csütörtökön.

A Hamász forrásai szerint a tárgyalófeleknek sikerült széles körű egyezségre jutniuk az egyiptomi fővárosban a 15 pontból álló ütemtervről. Az izraeli sajtó szintén előrelépésekről számolt be, bár egyelőre hivatalos megerősítése ennek nem volt sem Izrael, sem pedig a közvetítésben részt vevő Egyiptom, Katar, illetve Törökország oldaláról.

A sajtóban idézett keretmegállapodás terve értelmében a Hamász a fegyvereit, ahelyett, hogy azokat Izraelnek adná át, a palesztin átmeneti kormányzat és a nemzetközi közvetítők felügyelete alá helyezné. Cserébe Izraelnek vissza kellene vonnia katonáit a Gázai övezetből, és le kellene állítania a célzott gyilkosságokat a palesztin területeken - közölték a források.

A javasolt megállapodás egyben kitér arra is, hogy a palesztin átmeneti kormányzat venné át a korábban a Hamász kormányzata alatt dolgozó gázai alkalmazottakat.

Ugyan az izraeli sajtó hasonló előrelépésekről számolt be, de egy izraeli kormányzati tisztségviselő igyekezett visszafogni a túlzott elvárásokat, mondván, hogy Izrael továbbra is a Hamász teljes lefegyverzését akarja elérni "bármilyen további politikai folyamat előfeltételeként, ideértve az összes fegyver eltávolítását a Gázai övezetből és a part menti térség teljes demilitarizációját". Hozzátette, hogy Izrael meglátása szerint a jelenleg tárgyalt 15 pontos terv nem felel meg kellőképpen ezeknek a követeléseknek. Leszögezte egyben, hogy az izraeli csapatok nem vonulnak vissza az úgynevezett sárga vonalról, amíg nem történik meg a Hamász teljes lefegyverzése és a Gázai övezet demilitarizációja.

A Hamász fegyverektől való megfosztása volt Donald Trump amerikai elnök rendezésre vonatkozó elképzelésének központi eleme, amelyet mindeddig nem sikerült megvalósítani.

Ugyan a Gázai övezetben 2025 októberétől tűzszünet van érvényben, ennek ellenére folytatódtak a halálos rajtaütések és összecsapások. Izrael a part menti térség több mint felét tartja ellenőrzése alatt, de a Hamász az általa uralt térségekben meg tudta szilárdítani a hatalmát.

(MTI nyomán)